Сельские депутаты от ЛДПР пожаловались на давление со стороны власти

Народные избранники говорят, что это происходит не впервые

15 мая 2023, 08:25, Александра Черданцева

Борьба / Фото: viarprodesign / Freepik

На депутатов, избранных от ЛДПР в Новокаменский сельский Совет Ельцовского района, оказывают давление. У одного искали нарушения на ферме, другого подозревают в подкупе избирателей. Об этом amic.ru рассказал депутат Ельцовского райсовета Евгений Ломовских. Поводом могло стать политическое противостояние, причиной – борьба за кусок земли.

Подкуп избирателей?

23 апреля 2023 года в Новокаменском сельсовете прошли выборы депутатов. Из 18 кандидатов корочки получили семеро. И все от одной партии – ЛДПР. Также в борьбе за мандаты участвовали семь представителей "Единой России", трое от "Справедливой России – За правду" и один самовыдвиженец.

Евгений Ломовских уверен: власти недовольны победой партии, а потому сейчас придумывают репрессивные меры.

"Всего через пару дней на ферму новоизбранного депутата Елены Косаревой приехала полиция. Якобы поступил звонок местного обеспокоенного жителя, который сообщил о нарушениях санитарно-ветеринарных правил на ферме. А её вместе с мужем перед этим пригласили в район на совещание, то есть их на месте не было. Подозрительное совпадение", – рассказал Ломовских.

И добавил: нарушения можно найти на любой ферме, так что самый простой способ расправиться с оппонентом – надавить на "больные места".

Через неделю наряд полиции приехал к другому депутату – Александру Шималину. На этот раз по коллективному обращению в прокуратуру.

"Александр Шималин – владелец единственного магазина в селе. И в заявлении сказано, что он, мол, подкупал избирателей. Не удивлюсь, если эта "кляуза" написана кандидатами, которые не прошли в сельскую "думу". Якобы в день выборов он и продавец раздавали жёлтые пакеты с неким содержимым в обмен на то, что люди будут голосовать за нашу команду. Естественно, ничего этого не было. Да и какой в этом смысл: голосование же тайное, раздавать что-то за обещание голоса избирателя – деньги на ветер", – заявил Ломовских.

Между тем в Избирательной комиссии Алтайского края на запрос amic.ru сообщили, что им не поступало никаких обращений по поводу подкупа избирателей. За всю кампанию была лишь одна жалоба – по вопросу возможного нарушения порядка ведения агитации. Но факт не подтвердился. Кто и на кого жаловался – в избиркоме не уточнили.

По данным amic.ru, заявления писали кандидаты от "Единой России" и "Справедливой России – За правду". В ЕР комментариев не дали, а представители СРЗП жалобу подтвердили.

"Два кандидата от нашей партии написали заявления о совершении подкупа избирателей. Пусть теперь органы проверяют", – рассказала amic.ru секретарь Бюро Совета РО партии, депутат регионального парламента Евгения Боровикова.

В главке МВД amic.ru подтвердили, что проверка действительно проводится.

Всё дело в земле?

Евгений Ломовских считает, что все описанные мероприятия направлены на аннулирование итогов выборов. Он уверен, что представители "Единой России" в Ельцовском районе крайне не заинтересованы в том, чтобы сельский Совет был в руках людей, чьи взгляды на работу власти отличаются от выстроенной в районе модели. Причём дело не только в чисто политическом аспекте.

Собеседник рассказал, что в декабре 2021-го районная администрация выставила на торги аренду участка муниципальной земли (122 га пастбищ и 400 га пашни), которую обрабатывала Елена Косарева (она занимается разведением КРС и заготовкой сена). Почти год она судилась за право на эту землю, но проиграла суды. На это время торги были приостановлены, а потом возобновлены всего на шесть часов, по истечении которых победителем торгов признано ООО, принадлежащее районному депутату от ЕР.

"Естественно, желающие просто не успели поучаствовать в торгах. По сути, Елена Косарева с 410 головами крупного рогатого скота осталась без земли, хотя у неё второе по численности животноводческое предприятие в районе. Сейчас мы нашли временное решение вопроса, но, получается, местные власти совсем не заинтересованы в развитии хозяйства", – заявил Ломовских.

В прошлом году прошли выборы депутатов районного совета. И на фоне недовольства проводимой политикой резко подскочили ставки на депутатские места, поскольку именно депутаты в дальнейшем избирают главу района. Тогда же выбирали и депутатов Новокаменского сельсовета: победу одержали единороссы, но трое из них уже тогда поддерживали идеи и взгляды ЛДПР, уверяет Ломовских. И когда пришло время выбирать главу администрации сельсовета, голоса разделились поровну между прежним главой администрации и новым кандидатом. В том числе и из-за судьбы единственного в селе животноводческого хозяйства Косаревой Елены и неразрешенного спорного земельного вопроса, уверяет Ломовских.

Из-за того, что совет депутатов так и не смог выбрать главу сельской администрации и решать важные для села вопросы, его по суду расформировали. Потому и назначили новые досрочные выборы. И теперь все мандаты оказались в руках у либерал-демократов.

"Никакого давления не было"

Amic.ru обратился за комментарием и к главе Ельцовского района Наталье Старовойтовой. Она подтвердила: указанные Ломовских проверки действительно были.

"По ферме обращение написал местный житель. Полиция проверяла и действительно нашла там падальник. По подкупу – здесь тоже правоохранители ведут работу, чем это закончилось, я пока не знаю. В обоих случаях администрация района не предпринимала каких-либо действий. Никакого давления, да и с чего бы ему быть", – сказала глава района.

Что же касается земельного вопроса, то Наталья Старовойтова отметила: здесь точку в спорном вопросе поставил суд.

"Мы выиграли дело в Арбитражном суде. Действия администрации признаны правомерными", – добавила собеседница.