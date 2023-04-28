В одном из районов работники администрации взяли и внезапно вступили в партию

28 апреля 2023, 14:11, Александра Черданцева

Людмила Цивилёва (крайняя слева) и фракция ЛДПР / Фото: пресс-служба АКЗС

Работники администрации Краснощёковского района вступили в ЛДПР. Казалось бы, партии стоит радоваться. Но такое рвение, скорее всего, связано с попыткой повлиять на решения местных либерал-демократов. Об этом на сессии парламента Алтайского края 27 апреля заявила депутат Людмила Цивилёва.

"Начальник юридического отдела администрации района, секретарь административной комиссии, главный специалист отдела ГО ЧС, начальник единственного муниципального унитарного предприятия Краснощёковского района вдруг накануне избрания секретаря местного отделения вступили в партию и вместе со своими родственниками стали нашими соратниками", – рассказала она.

"Почему это произошло?" – задаётся вопросом депутат. И сама на него отвечает. Причём даже предполагает два варианта.

"Грядёт политическое смещение в сторону оппозиционной партии. Ура! Краснощёково следующее за Ельцовским районом вместе с его Новокаменским сельским советом. То есть как минимум 122 местных депутата выступят за нашу партию при муниципальном фильтре на выборах губернатора Алтайского края", – сказала она, разумеется, риторически.

И назвала второй, наиболее вероятный вариант – муниципальные власти просто пытаются повлиять на партию.

"Это прямое вмешательство главы района в деятельность партии через подконтрольных должностных лиц", – заявила Цивилёва.

Она обратилась к вице-спикеру АКЗС, замруководителя реготделения "Единой России" Денису Голобородько с просьбой "остановить вашего руководителя местного отделения". А руководит им Александр Бобрышев, глава Краснощёковского района.

Голобородько ответил: "Действительно, есть к нему вопросы, коль он руководитель местного отделения". Задаст он эти вопросы коллеге или нет, молодой депутат не уточнил.

Тут есть ещё несколько пояснений. Во-первых, муниципальный фильтр. В сентябре 2023 года в Алтайском крае пройдут выборы губернатора. Каждой партии, которая будет выдвигать своего кандидата, а ЛДПР будет это делать, нужно пройти этот фильтр. То есть собрать в свою поддержку 7% (около 500 штук) подписей местных депутатов. Задача для всех партий, кроме "Единой России", довольно сложная. А потому оппозиция уже не первый год предлагает его снизить. Но пока безуспешно.

Во-вторых, Краснощёковский район уже не первый раз привлекает внимание, в том числе и Дениса Голобородько. В последние пару месяцев там активно обсуждают конфликт местной жительницы с властями. Как ранее писал amic.ru, женщина пожаловалась на подтопление строящейся дамбы талыми водами. И после этого власти якобы попытались лишить её арендованного земельного участка, а правоохранители – потенциально привлечь к ответственности за возможные экстремистские высказывания. Голобородько тогда прокомментировал СМИ эту тему так: власти края готовы подключиться к решению проблемного вопроса, но и жителям стоит быть осторожнее в высказываниях, и властям адекватно воспринимать критику.

Ранее о вмешательстве местной власти в дела либерал-демократов рассказывал депутат АКЗС от ЛДПР Владимир Семёнов (кстати, в прошлом глава реготделения). Только тогда речь шла о Завьяловском районе. По словам Семёнова, руководитель района пытался продвинуть своего человека на пост координатора местного отделения.