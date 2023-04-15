Семёна Слепакова признали иностранным агентом

Музыкант сейчас проживает за пределами РФ

15 апреля 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: скриншот из видео

Российский шоумен и продюсер Семён Слепаков признан иностранным агентом, сообщается на сайте Минюста.

Там отметили, что музыкант, который сейчас проживает за пределами РФ, "получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации".

Также реестр иноагентов пополнили журналисты Игорь Яковенко и Павел Каныгин, продюсер Павел Мунтян, а также Фонд Карнеги, издания "Агентство" и "Полигон".

В то же время министерство исключило из реестра организации "Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания" и "Экологическую вахту Сахалина" в связи с их ликвидацией.