НОВОСТИПроисшествия

Семилетняя девочка на квадроцикле сбила четырехлетнюю в Сибири

Родители купили транспортное средство ребенку в подарок

01 августа 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: vk.com/gumvd42
Фото: vk.com/gumvd42

В Кемеровской области мать разрешила семилетней дочери покататься на квадроцикле, в итоге она на улице сбила четырехлетнюю девочку, пишет "Сибдепо".

"Пострадавшую доставили в больницу с ушибами и ссадинами", – отмечает издание.

В региональном МВД выяснили, что родители несколько дней назад купили транспортное средство дочери в подарок.

На мать девочки инспекторы ПДН составили протокол за неисполнение родительских обязанностей – за то, что ребенок сел за руль квадроцикла.

Также наказали и мать пострадавшего ребенка – за то, что оставила дочь без присмотра.

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Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Происшествия дети Кемеровская область

Комментарии 2

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Гость

20:26:16 01-08-2023

В итоге обеих не справиашихся мамашек наказать. Детей изъять, сдать в детдом. Материнский капитал , вернуть государству.

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Гость

08:19:34 02-08-2023

Иногда читаешь новости, как журнал Ералаш)))

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