Семилетняя девочка на квадроцикле сбила четырехлетнюю в Сибири
Родители купили транспортное средство ребенку в подарок
01 августа 2023, 18:00, ИА Амител
В Кемеровской области мать разрешила семилетней дочери покататься на квадроцикле, в итоге она на улице сбила четырехлетнюю девочку, пишет "Сибдепо".
"Пострадавшую доставили в больницу с ушибами и ссадинами", – отмечает издание.
В региональном МВД выяснили, что родители несколько дней назад купили транспортное средство дочери в подарок.
На мать девочки инспекторы ПДН составили протокол за неисполнение родительских обязанностей – за то, что ребенок сел за руль квадроцикла.
Также наказали и мать пострадавшего ребенка – за то, что оставила дочь без присмотра.
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