Семилетняя девочка на квадроцикле сбила четырехлетнюю в Сибири

Родители купили транспортное средство ребенку в подарок

01 августа 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: vk.com/gumvd42

В Кемеровской области мать разрешила семилетней дочери покататься на квадроцикле, в итоге она на улице сбила четырехлетнюю девочку, пишет "Сибдепо".

"Пострадавшую доставили в больницу с ушибами и ссадинами", – отмечает издание.

В региональном МВД выяснили, что родители несколько дней назад купили транспортное средство дочери в подарок.

На мать девочки инспекторы ПДН составили протокол за неисполнение родительских обязанностей – за то, что ребенок сел за руль квадроцикла.

Также наказали и мать пострадавшего ребенка – за то, что оставила дочь без присмотра.

Ранее в Алтайском крае двое 10-летних мальчиков на мопеде сбили выходившую из автобуса девушку.