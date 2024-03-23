Семьям погибших при теракте в Москве выплатят по три миллиона рублей

Пострадавшие получат от 500 тысяч до 3 млн рублей

23 марта 2024, 17:10, ИА Амител

Стихийный мемориал возле "Крокус Сити Холла" / Фото: amic.ru

Семьям жертв теракта, произошедшего 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, выплатят по три миллиона рублей (на каждого погибшего). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Власти Подмосковья окажут помощь пострадавшим. Они получат от 0,5 млн до 3 млн рублей. А Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним, сообщил Собянин.

Также власти Москвы и Московской области возьмут на себя организацию похорон погибших.

Ранее сообщалось, что число жертв теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" выросло до 93 человек. Причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. На месте происшествия продолжают работать правоохранители: они осматривают помещения концертного зала, изымают доказательства, изучают записи с камер, проводят необходимые экспертизы и работают с потерпевшими.