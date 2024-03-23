Возле "Крокуса" возник стихийный мемориал, люди несут цветы. Amic.ru на месте траура
Корреспондент amic.ru днем 23 марта приехал к "Крокус Сити", где в результате теракта погибли, по последним данным, более 90 человек
23 марта 2024, 16:00, ИА Амител
Корреспондент amic.ru днем 23 марта приехал к зданию "Крокус Сити", где в результате теракта, произошедшего вечером 22 марта, погибли более 90 человек, и число жертв, как заявили в СК РФ, еще вырастет. Возле делового центра, на территории которого расположен концертный зал "Крокус Сити Холл", куда ворвались террористы, жители организовали стихийный мемориал. Люди несут цветы, свечи и мягкие игрушки.
"Рядом стоит стена полицейских", – отметил наш корреспондент.
Напомним, территорию оцепили, гражданским не разрешают приближаться к зданию.
Жители Барнаула несут цветы и игрушки в память о погибших от рук террористов к часовне Святой Татьяны возле Алтайского технического университета. Также в городе прошла панихида по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле".
16:14:03 23-03-2024
Что говорит посольство Таджикистона ???