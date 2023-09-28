Семьям с одним ребенком предложили бесплатно выдавать землю после 10 лет брака
Земля станет общей долевой собственностью всех членов семьи
28 сентября 2023, 13:19, ИА Амител
В Госдуму внесут на рассмотрение законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, сообщает ТАСС.
Авторы инициативы предложили земельный участок от государства семьям, состоящим в браке не менее 10 лет и имеющим одного и более детей. Земля станет общей долевой собственностью всех членов семьи.
"Предлагаемая возможность улучшит благосостояние семей, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития", – говорится в пояснительной записке.
Депутаты также полагают, что инициатива поспособствует постепенному переходу от урбанизации мегаполисов к развитию современной малоэтажной застройки за городом.
Напомним, впервые об этой инициативе заявили в июле 2023 года, однако тогда наличие и количество детей не указывалось.
14:02:00 28-09-2023
налоги чтобы драть?
15:43:36 28-09-2023
Гость (14:02:00 28-09-2023) налоги чтобы драть?... Не захочешь землей заниматься, сможешь продать, поди. Или в аренду сдать.
14:15:10 28-09-2023
Ага, многодетные уже "получили". В очередь встали 11 лет назад после рождения третьего ребенка. Были в конце 6 сотни, сейчас в конце пятой сотни. Т.е. за 11 лет выдано около сотни участков в лучшем случае, если люди сами из очереди не вышли. Но очередь уже несколько тысяч...
16:11:41 28-09-2023
Гость (14:15:10 28-09-2023) Ага, многодетные уже "получили". В очередь встали 11 лет наз... Если так сильно хотелось участок, в чем была проблема купить? Дач продается много со старыми домами. Лет 10 назад их отдавали за безценок.
16:21:37 28-09-2023
Гость (16:11:41 28-09-2023) Если так сильно хотелось участок, в чем была проблема купить... сейчас и бесплатно можно получить
14:21:03 28-09-2023
Ну вот мы женаты 21 год. Один ребенок. Куда подойти за участком?
14:23:27 28-09-2023
Гость (14:21:03 28-09-2023) Ну вот мы женаты 21 год. Один ребенок. Куда подойти за участ... ту да же куда уже подошли несколько тысяч барнаульских семей, у которых трое и более детей. ну включат вашу семью в лучшем случае в очередную очередь, которая только и растет с хвоста
14:24:54 28-09-2023
Гость (14:21:03 28-09-2023) Ну вот мы женаты 21 год. Один ребенок. Куда подойти за участ... Рановато. Это же только предложение, считай что просто популизм. Не примут никогда. Тут и многотетные годами ждут
15:01:15 28-09-2023
Гость (14:21:03 28-09-2023) Ну вот мы женаты 21 год. Один ребенок. Куда подойти за участ... ] Женаты 41 год,1 ребёнок- мне в очередь за участком на Новомихайловском становиться или не надо?
20:23:36 28-09-2023
Гость (15:01:15 28-09-2023) Женаты 41 год,1 ребёнок- мне в очередь за участком на Новомихайловском становиться или не надо? Рано! Вам пока не положено!
15:44:19 28-09-2023
Гость (14:21:03 28-09-2023) Ну вот мы женаты 21 год. Один ребенок. Куда подойти за участ... "В Госдуму внесут на рассмотрение законопроект". Куда же вы вперед паровоза?
15:59:15 28-09-2023
Гость (14:21:03 28-09-2023) Ну вот мы женаты 21 год. Один ребенок. Куда подойти за участ... А мне 4 участка заверните!
15:07:24 28-09-2023
всем срочно выдать губозакаточную машинку
17:53:34 28-09-2023
Чтобы было куда кости сложить что ли? Нищим не на что родовые усадьбы строить.
21:49:30 28-09-2023
участок на кладбище дадут что ли ? на всех сразу?
12:10:37 29-09-2023
Гость (21:49:30 28-09-2023) участок на кладбище дадут что ли ? на всех сразу?... да, для родового склепа