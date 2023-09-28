Семьям с одним ребенком предложили бесплатно выдавать землю после 10 лет брака

Земля станет общей долевой собственностью всех членов семьи

28 сентября 2023, 13:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Госдуму внесут на рассмотрение законопроект о бесплатном предоставлении земельного участка семьям, сообщает ТАСС.

Авторы инициативы предложили земельный участок от государства семьям, состоящим в браке не менее 10 лет и имеющим одного и более детей. Земля станет общей долевой собственностью всех членов семьи.

"Предлагаемая возможность улучшит благосостояние семей, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития", – говорится в пояснительной записке.

Депутаты также полагают, что инициатива поспособствует постепенному переходу от урбанизации мегаполисов к развитию современной малоэтажной застройки за городом.

Напомним, впервые об этой инициативе заявили в июле 2023 года, однако тогда наличие и количество детей не указывалось.