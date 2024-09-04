НОВОСТИПолитика

Сенатор объяснил, почему Монголия не арестовала Путина

Он также рассказал, чем обернется для Монголии отказ исполнять ордер Международного уголовного суда

04 сентября 2024, 11:24, ИА Амител

Сенатор Владимир Джабаров рассказал "Парламентской газете", почему Монголия в соответствии с юрисдикцией МУС не арестовала президента России Владимира Путина, который 2 сентября прибыл с официальным визитом в Улан-Батор.

"Монголия никогда в жизни не пошла бы на такой шаг. Обвинения, которые пытается предъявить Международный уголовный суд нашему президенту, – полная дичь и несусветная глупость", – отметил сенатор, добавив, что МУС занимается правовым беспределом.

Он подчеркнул, что Монголия – не единственная страна, которой предписано арестовать президента России. Это потому что многие страны ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда. При этом, добавил сенатор, некоторые государства уже готовятся отозвать эту ратификацию, а, например, Россия и США никогда не признавали ее.

Джабаров также объяснил, чем обернется для Монголии отказ исполнять ордер:

"А что вообще может данная организация? Это кучка каких-то беспринципных юристов, которые пытаются лепить дела на пустом месте. Могут ли они назначить наказание за это целому государству? Конечно нет".

Напомним, в Монголии президент России примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе, а также там пройдут переговоры.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Путин назвал Монголию дружественной страной на протяжении десятилетий

Он подчеркнул, что Монголия была верным и надежным союзником и СССР, и России в борьбе с нацизмом и милитаризмом
НОВОСТИПолитика

Владимир Путин

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

12:34:27 04-09-2024

Могут ли они назначить наказание за это целому государству? Конечно нет --- но США санкции ввести могут. Им для этого не надо ничьего разрешения

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:04:40 04-09-2024

арест путина это идиотизм и глупость потому что

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров