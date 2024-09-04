Он также рассказал, чем обернется для Монголии отказ исполнять ордер Международного уголовного суда

04 сентября 2024, 11:24, ИА Амител

Сенатор Владимир Джабаров рассказал "Парламентской газете", почему Монголия в соответствии с юрисдикцией МУС не арестовала президента России Владимира Путина, который 2 сентября прибыл с официальным визитом в Улан-Батор.

"Монголия никогда в жизни не пошла бы на такой шаг. Обвинения, которые пытается предъявить Международный уголовный суд нашему президенту, – полная дичь и несусветная глупость", – отметил сенатор, добавив, что МУС занимается правовым беспределом.

Он подчеркнул, что Монголия – не единственная страна, которой предписано арестовать президента России. Это потому что многие страны ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда. При этом, добавил сенатор, некоторые государства уже готовятся отозвать эту ратификацию, а, например, Россия и США никогда не признавали ее.

Джабаров также объяснил, чем обернется для Монголии отказ исполнять ордер:

"А что вообще может данная организация? Это кучка каких-то беспринципных юристов, которые пытаются лепить дела на пустом месте. Могут ли они назначить наказание за это целому государству? Конечно нет".

Напомним, в Монголии президент России примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе, а также там пройдут переговоры.