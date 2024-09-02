Визит российского президента проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте"

02 сентября 2024, 22:10, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Как сообщает РИА Новости, в аэропорту Улан-Батора его встретил почетный караул.

В Монголии президент России примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе. Кроме того, российская и монгольская стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах.

Отметим, что визит российского президента проходит на фоне полемики по поводу ордера Международного уголовного суда о его "аресте". Монголия состоит в МУС и принимает его юрисдикцию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что все аспекты поездки тщательно готовились.