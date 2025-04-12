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Сенатор предложила запретить в России шоу "Беременна в 16"

По мнению Юлии Лазуткиной, 16-летняя девочка "вряд ли воспитает достойного гражданина"

12 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Фото: freestocks / unsplash.com
Фото: freestocks / unsplash.com

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина предложила запретить в России передачу "Беременна в 16", пишут "Ведомости".

"Понятно, что мы работаем над демографической политикой, но все же надо иметь какие-то рамки", – сказала сенатор.

Она отметила, что подобные шоу нормализуют подростковую беременность, при этом 16-летняя девочка "вряд ли воспитает достойного гражданина".

"Беременна в 16" – российское реалити-шоу, выходящее на телеканале "Ю" с 2019 года. Программа рассказывает о жизни подростков, которые сталкиваются с беременностью и материнством в раннем возрасте: показывает их борьбу с новой ролью, конфликты с близкими и выборы, которые им приходится делать. В 2024-м шоу переименовали в "Мама в 16".В апреле стало известно, что власти Кузбасса начнут платить беременным школьницам и студенткам по 100 тысяч рублей.

инициативы телевидение

Комментарии 7

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Гость

17:18:38 12-04-2025

Чем там занимаются? Одни выплаты дают, одни запрещают! Не видят дальше своего аквариума?

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Гость

18:08:03 12-04-2025

А я бы наоборот оставил, только без притянутых за уши хеппиэндов.

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Sic semper tyrannis

21:26:49 12-04-2025

Гость (18:08:03 12-04-2025) А я бы наоборот оставил, только без притянутых за уши хеппиэ...
Просто нужно к каждой серии сделать продолжение "... спустя 1/3/5 лет". Чтобы подростки видели, что ребенок это не только пузатая школьница, и к чему это приводит

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Гость

09:58:44 13-04-2025

Sic semper tyrannis (21:26:49 12-04-2025) Просто нужно к каждой серии сделать продолжение "... спу...
не так. нужно потом эпилог с буднями показывать. когда съемочная группа уехала, а деньги за съемку закончились, ну а ребенок, соответственно остался.

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.....

18:09:29 12-04-2025

Шоу Беременна в 16 предложит запретить сенаторов

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Гость

02:18:12 14-04-2025

реклама Шоу детектед. а что, такое шоу есть? это прям тема, достойная телека? раньше с в 90е годы и в СССР куча женщин рожали в 16-18, этим детям уже по 40 лет, эка невидаль... а вот в абортариях14-летки не редкость...и ЭТО УЖАС, больное поколение неспособное в будущем рожать

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Гость

10:49:43 14-04-2025

А как же выплаты беременным школьницам?

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