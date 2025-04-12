Сенатор предложила запретить в России шоу "Беременна в 16"
По мнению Юлии Лазуткиной, 16-летняя девочка "вряд ли воспитает достойного гражданина"
12 апреля 2025, 17:00, ИА Амител
Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина предложила запретить в России передачу "Беременна в 16", пишут "Ведомости".
"Понятно, что мы работаем над демографической политикой, но все же надо иметь какие-то рамки", – сказала сенатор.
Она отметила, что подобные шоу нормализуют подростковую беременность, при этом 16-летняя девочка "вряд ли воспитает достойного гражданина".
"Беременна в 16" – российское реалити-шоу, выходящее на телеканале "Ю" с 2019 года. Программа рассказывает о жизни подростков, которые сталкиваются с беременностью и материнством в раннем возрасте: показывает их борьбу с новой ролью, конфликты с близкими и выборы, которые им приходится делать. В 2024-м шоу переименовали в "Мама в 16".В апреле стало известно, что власти Кузбасса начнут платить беременным школьницам и студенткам по 100 тысяч рублей.
17:18:38 12-04-2025
Чем там занимаются? Одни выплаты дают, одни запрещают! Не видят дальше своего аквариума?
18:08:03 12-04-2025
А я бы наоборот оставил, только без притянутых за уши хеппиэндов.
21:26:49 12-04-2025
Гость (18:08:03 12-04-2025) А я бы наоборот оставил, только без притянутых за уши хеппиэ...
Просто нужно к каждой серии сделать продолжение "... спустя 1/3/5 лет". Чтобы подростки видели, что ребенок это не только пузатая школьница, и к чему это приводит
09:58:44 13-04-2025
Sic semper tyrannis (21:26:49 12-04-2025) Просто нужно к каждой серии сделать продолжение "... спу...
не так. нужно потом эпилог с буднями показывать. когда съемочная группа уехала, а деньги за съемку закончились, ну а ребенок, соответственно остался.
18:09:29 12-04-2025
Шоу Беременна в 16 предложит запретить сенаторов
02:18:12 14-04-2025
реклама Шоу детектед. а что, такое шоу есть? это прям тема, достойная телека? раньше с в 90е годы и в СССР куча женщин рожали в 16-18, этим детям уже по 40 лет, эка невидаль... а вот в абортариях14-летки не редкость...и ЭТО УЖАС, больное поколение неспособное в будущем рожать
10:49:43 14-04-2025
А как же выплаты беременным школьницам?