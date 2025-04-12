Сенатор предложила запретить в России шоу "Беременна в 16"

По мнению Юлии Лазуткиной, 16-летняя девочка "вряд ли воспитает достойного гражданина"

12 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Фото: freestocks / unsplash.com

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина предложила запретить в России передачу "Беременна в 16", пишут "Ведомости".

"Понятно, что мы работаем над демографической политикой, но все же надо иметь какие-то рамки", – сказала сенатор.

Она отметила, что подобные шоу нормализуют подростковую беременность, при этом 16-летняя девочка "вряд ли воспитает достойного гражданина".

"Беременна в 16" – российское реалити-шоу, выходящее на телеканале "Ю" с 2019 года. Программа рассказывает о жизни подростков, которые сталкиваются с беременностью и материнством в раннем возрасте: показывает их борьбу с новой ролью, конфликты с близкими и выборы, которые им приходится делать. В 2024-м шоу переименовали в "Мама в 16".В апреле стало известно, что власти Кузбасса начнут платить беременным школьницам и студенткам по 100 тысяч рублей.