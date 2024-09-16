Сенатор предложила отправлять школьников на уборку урожая

Она вспомнила, что и сама в детстве принимала участие в таких работах

16 сентября 2024, 17:02, ИА Амител

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Сенатор Совфеда Наталия Косихина предложила рассмотреть вопрос о привлечении старшеклассников и студентов бакалавриата к сельскохозяйственным уборочным работам, сообщает РИА Новости.

"В школьные годы и в студенчестве сама неоднократно принимала участие в данных работах. Это мне подарило незабываемые воспоминания и новых друзей, с которыми мы до сих пор вспоминаем, как вместе трудились", – поделилась Косихина.

Она подчеркнула, что труд, не приносящий вреда здоровью, позволит учащимся отвлечься от неприятных мыслей, даст возможность познакомиться с людьми и овладеть новыми навыками.

"Один-два дня, проведенные на свежем воздухе, позитивно скажутся не только на уровне физической выносливости, но также станут важнейшей ступенькой социализации в условиях, когда, к сожалению, многие подростки и представители молодежи предпочитают виртуальное общение реальному", – указала Косихина.

Ранее сообщалось, что барнаульские школьники будут каждую неделю посещать заводы.