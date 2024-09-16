НОВОСТИНаука и образование

Сенатор предложила отправлять школьников на уборку урожая

Она вспомнила, что и сама в детстве принимала участие в таких работах

16 сентября 2024, 17:02, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью edify-image
Изображение сгенерировано нейросетью edify-image

Сенатор Совфеда Наталия Косихина предложила рассмотреть вопрос о привлечении старшеклассников и студентов бакалавриата к сельскохозяйственным уборочным работам, сообщает РИА Новости.

"В школьные годы и в студенчестве сама неоднократно принимала участие в данных работах. Это мне подарило незабываемые воспоминания и новых друзей, с которыми мы до сих пор вспоминаем, как вместе трудились", – поделилась Косихина.

Она подчеркнула, что труд, не приносящий вреда здоровью, позволит учащимся отвлечься от неприятных мыслей, даст возможность познакомиться с людьми и овладеть новыми навыками.

"Один-два дня, проведенные на свежем воздухе, позитивно скажутся не только на уровне физической выносливости, но также станут важнейшей ступенькой социализации в условиях, когда, к сожалению, многие подростки и представители молодежи предпочитают виртуальное общение реальному", – указала Косихина.

Ранее сообщалось, что барнаульские школьники будут каждую неделю посещать заводы.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
инициативы школы урожай

Комментарии 25

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Гость

17:10:51 16-09-2024

така взрослая, а до сих пор не разоблалась в разнице между капиталистическим и советско-социалистическим трудом.

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Гость

17:45:10 16-09-2024

Гость (17:10:51 16-09-2024) така взрослая, а до сих пор не разоблалась в разнице между к... И чем сильно отличался советско-социалистический, когда школьников в осенние дожди привозили на поля? Сейчас в дождь вряд ли повезут.

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Гость

09:17:24 17-09-2024

Гость (17:45:10 16-09-2024) И чем сильно отличался советско-социалистический, когда школ... Разница в том что при капитализме прибыль присваивается собственником, а при социализме распределяется среди работников (в том числе ввиде бесплатного образования и здравоохранения или субсидирования низкой коммуналки). Другой вопрос, что к 80ым годам при формальной госсобственности прибылью стали распоряжаться ислючительно партноменклатура - из них и появились олигархи. На услужении которых депутаты, но память счастливого детства не дает им покоя, и они думают что счастье в работе на поле, а оно в работе для общества и себя как часть этого общества. Им не понять.

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Гость

06:37:14 17-09-2024

Гость (17:10:51 16-09-2024) така взрослая, а до сих пор не разоблалась в разнице между к... Если за труд не платят, заставляют работать, то он рабский при любом строе

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Гость

15:03:37 17-09-2024

Гость (06:37:14 17-09-2024) Если за труд не платят, заставляют работать, то он рабский п... Нам в Союзе платили за работу на полях - на хлопке неплохие деньги можно было заработать - до 100-120 руб в месяц, если не филонить.

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Гость

17:31:03 16-09-2024

Она ничего не попутала, когда она собирала картошку собственность была государственная, а сейчас частная, тогда был социализм, а сейчас капитализм, она не замечает этих отличий, мы живём в какое-то страшное время все время слуги народа несут ересь не стесняясь, в советское время ее бы уволили, если бы она начала сыпать предложения подходящие для капстроя,например оплачивать труд детей, вот это ее предложение из той же серии.

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Гость из будущего

17:56:15 16-09-2024

Школьники в ответ послали сенаторов на хутор...

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Гость

18:01:44 16-09-2024

Ребят... Здесь обратной связи нет. Она так и не узнает оценки народа на свои фантазии

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Гость

18:10:48 16-09-2024

У народа тоже есть свои предложения. Я например предлагаю для адекватной оценки пользы депутата или сенатора сделать корреляцию уровня их зп от оценки их деятельности на основании откликов на их предложения😂

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Гость

18:27:08 16-09-2024

Продвинутые люди предлагают в скором будущем, оценивать работу руководителей, тогда депутатов и сенаторов не будет, народными лайками и дизлайками, если руководитель набрал дизлайков полные штаны, то лети сизым голубем с насиженного места.

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Гость

00:54:16 17-09-2024

Гость (18:27:08 16-09-2024) Продвинутые люди предлагают в скором будущем, оценивать рабо... у плебса нет должного образования. не пишите бред

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Гость

09:04:05 17-09-2024

Гость (00:54:16 17-09-2024) у плебса нет должного образования. не пишите бред... А у депутата разве есть какое-то особое образование? Если бы оно было его можно было увидить по уровню их высказавания.

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Гость

19:51:47 16-09-2024

а потом совершенно случайно окажется, что собирать урожай нужно на полях, принадлежащих родственникам сенаторов.

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Гость

23:47:00 16-09-2024

Реально бабёшку климакс колбасит.
Как говорится о теху у кого гусь оторвался- "Два билета на Косиху"

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Гость

00:29:49 17-09-2024

Сенаторов и депутатов на поля.

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Данаец

00:33:05 17-09-2024

Вообще не вижу проблемы. Заплатите школьникам за работу и берите только добровольцев с разрешения родителей.

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Гость

09:08:14 17-09-2024

Данаец (00:33:05 17-09-2024) Вообще не вижу проблемы. Заплатите школьникам за работу и бе... ну уж нет. Запрет детского труда это то достижение которое мы еще не проспали господам начальничкам. Дети должы учиться, а не вкалывать с раних лет.

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Гость

09:39:44 17-09-2024

Гость (09:08:14 17-09-2024) ну уж нет. Запрет детского труда это то достижение которое м... Че это?) Более того - "Комитет Госсовета Татарстана по социальной политике подготовил проект поправок к ст. 265 Трудового кодекса. Депутаты хотят разрешить использовать труд подростков в возрасте от 16 до 18 лет «на работах с вредными и (или) опасными условиями труда по срочному трудовому договору для прохождения производственной практики по соответствующей профессии»."

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Гость

09:24:54 17-09-2024

Данаец (00:33:05 17-09-2024) Вообще не вижу проблемы. Заплатите школьникам за работу и бе... Проблема решается легко, если на госуровне. Не ездил на поля без уважительных причин - минус в баллы ЕГЭ. И всё. Это будет полезней для здоровья, чем тупая сидячка за смартом в юном возрасте.

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Гость

10:36:48 17-09-2024

а написал вот такую хрень в комментариях - минус зарплата за год и бесплатно работать на завод, хочешь? тебе должно понравиться

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Гость

11:36:54 17-09-2024

Гость (10:36:48 17-09-2024) а написал вот такую хрень в комментариях - минус зарплата за... То что ты написал, не принесет никакой пользы обществу в отличие от работы на полях. Кушаешь ты что?

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Гость

13:03:03 17-09-2024

Гость (11:36:54 17-09-2024) То что ты написал, не принесет никакой пользы обществу в отл... любители халявы и набить брюхо на бесплатном труде детей - это не общество, а единичные загребущие и жадные рвачи) а мой комментарий не для тебя, а что бы читающие и в том числе дети/студенты понимали, что у них есть поддержка и они не одни, что есть более гуманная и эмпатичная точка зрения и что не все такие как ты - вот какая польза

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Гость

07:00:26 17-09-2024

Если конкретная женщина когда то ездила в колхоз убирать урожай (это ей явно за 50 уже), и ей это понравилось, то зачем она это другим советует? Может ей в молодости нравилось носить рейтузы - ну это же не повод советовать их носить и современным девчонкам) или может она пиво без водки не пьет - ну пускай занимается этим в коллективе своих единомышленников, нам ее привычки ни к чему. И вообще Совет Федерации - это такая синекура для пенсионеров, влияния никакого, но иммунитет от уголовного преследования плюс содержание от государства.

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Гость

09:18:54 17-09-2024

А в чем проблема ? И школьником на уборку овощей выезжали и студентом картошку убирали, какую то копейку платили, ну даже и это то было не так важно, как сама атмосфера, школярам оторваться от мамкиной соски, "самостоятельными" себя ощутить, а в студентах на картошке, сразу узнали кто есть кто, кто тебе "друг", а кто "гнилок".

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Гость

10:45:16 17-09-2024

Предлагаю сенаторов и депутатов в принудительном порядке отправлять на уборку урожая

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