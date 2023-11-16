Сенатор предложила ввести ощутимое уголовное наказание за склонение к аборту
Чтобы разрушительная информация не препятствовала женщинам рожать детей
16 ноября 2023, 15:37, ИА Амител
Ответственность за склонение женщины к искусственному прерыванию беременности необходимо ввести в России, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.
"Умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, должны повлечь наказание", – отметила Ковитиди.
Она подчеркнула, что наказание за такие действия должно быть ощутимым. Более того, проблема должна выйти из плоскости административно-правового регулирования.
"Возникает обоснованная необходимость более внимательного изучения вопроса криминализации административной статьи путем дополнения ст. 123 УК", – указала сенатор.
Ковитиди добавила, что многодетные семьи в России должны стать нормой, а для этого женщины должны захотеть рожать детей.
Ранее в Калининградской области депутаты решили ввести штрафы за склонение к абортам.
15:51:59 16-11-2023
А кто склоняет-то? Ни разу с таким не сталкивалась. А чтобы многодетные семьи в России стали нормой, нужны условия в стране для того, чтобы была возможность рожать несколько детей. Их же мало родить, их нужно кормить, одевать, лечить, дать образование и т.д.
15:56:42 16-11-2023
Типа залетела девка, пацан говорит - делай аборт. Она - нет, давай женись на мне. А он склоняет. Это склонение?
15:58:08 16-11-2023
бггг тюрем не хватит
15:59:44 16-11-2023
Каждой беременной женщине, начиная с двух недель, по звукозаписывающему устройству.
16:03:50 16-11-2023
Гость (15:59:44 16-11-2023) Каждой беременной женщине, начиная с двух недель, по звукоза... За счёт сенаторши)))))))
16:09:20 16-11-2023
В аптеках целые стенды контрацептивов. Зачем до абортов дело доводить, когда есть возможность не забеременеть? Или все такие наивные, что не знают как дети получаются? Тема очень важная. Покажите статистику убийств новорожденных своими матерями.
16:34:18 16-11-2023
Маруся (16:09:20 16-11-2023) В аптеках целые стенды контрацептивов. Зачем до абортов дело... 1. Беременность после изнасилования. Хотя у нас тут уже пошли вскукареки, что после изнасилования не беременеют. 2. Индекс Перля - не, не слышали. 3. Саботаж партнера (да, бывает и такое) 4. Желанная беременность, внезапно осложнившаяся. Дальше продолжать? И да, опыт того же СССР показал, что запрет абортов, внезапно, ведет к увеличению женской и младенческой смертности. То есть к тому самому увеличению количества убийств младенцев.
16:42:24 16-11-2023
Маруся (16:09:20 16-11-2023) В аптеках целые стенды контрацептивов. Зачем до абортов дело... На 100%защищает только пить томатный сок)))) . У меня родился сын, а за ним вышла вмс))))
02:57:08 17-11-2023
Светлана (16:42:24 16-11-2023) На 100%защищает только пить томатный сок)))) . У меня родилс... Да, знакомая тоже пришла рожать со спиралькой :-)
02:53:37 17-11-2023
Маруся (16:09:20 16-11-2023) В аптеках целые стенды контрацептивов. Зачем до абортов дело... Что, опять?! Опять нужно объяснять, почему может возникнуть необходимость в аборте?
16:12:08 16-11-2023
А кто сядет за то, что цены на жилье космические? Что не хватает дет. садов, в школах нет учителей? За цены на детское питание и на детскую одежду? За нищенские зп? Это не склонение к аборту? Может, женщина бы и хотела родить, да понимает, что еще одного ребенка ей не вытянуть.
16:15:03 16-11-2023
В кишлаке у себя пусть предлагает
16:45:48 16-11-2023
Гость (16:15:03 16-11-2023) В кишлаке у себя пусть предлагает ... Это не из кишлака, это заслуженный юрист Украины, имеет орден княгини Ольги, знак отличия Конституционного суда Украины. Юристы из Крыма, они такие.
17:39:34 16-11-2023
Гость (16:45:48 16-11-2023) Это не из кишлака, это заслуженный юрист Украины, имеет орде... Не Нада свистеть. Вы,единорасты, склонны переобуваться в прыжке с переворотом
17:45:16 16-11-2023
Гость (16:45:48 16-11-2023) Это не из кишлака, это заслуженный юрист Украины, имеет орде... Бывал в Крыму, Не столь давно Кто не знает - Там как отойдешь с центральных улиц населенных пунктов, если вне береговой линии - так и начинается самый настоящий кишлак, прям почти как как в Армении / Таджикистане. А чего стОят разрушенные развалины былых советских здравниц, кои там в каждом более менее крупном населенном пункте есть
16:42:26 16-11-2023
В Древней Греции таких кавинтиди со с калы штрафовали.
16:44:05 16-11-2023
У самой сенатора сколько детей? Пусть осветит этот вопрос, а то много их таких , предлагателей...
16:48:03 16-11-2023
Светлана (16:44:05 16-11-2023) У самой сенатора сколько детей? Пусть осветит этот вопрос, а... Какие дети? Она сначала в Украине карьеру делала, а последние девять лет в российской власти.
17:50:14 16-11-2023
Гость (16:48:03 16-11-2023) Какие дети? Она сначала в Украине карьеру делала, а последни... Судя по биографии у неё два залёта было
17:06:04 16-11-2023
На зарплату и льготы Ольги возможно содержать всех своих детей от разных мужиков. Пусть Ольга расскажет, как можно содержать детей на официальную среднюю зарплату в Алтайском крае.
18:17:25 16-11-2023
Сколько придется расхлёбывать последующим поколениям. Похлеще, чем после всеми любимого СССР. И куда потом эти инициаторы побегут? В клятую Европу, пол менять, чтобы наверняка не нашли?
07:04:39 17-11-2023
У любой женщины свои мозги есть. Если бы государство не ставило в тупик народ своими феерически абсурдными решениями... или просто не мешало жить, и не было бы таких проблем.
07:42:57 17-11-2023
Гость (07:04:39 17-11-2023) У любой женщины свои мозги есть. Если бы государство не став... В основном у женщин нет мозгов.