Сенатор предложила ввести ощутимое уголовное наказание за склонение к аборту

Чтобы разрушительная информация не препятствовала женщинам рожать детей

16 ноября 2023, 15:37, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ответственность за склонение женщины к искусственному прерыванию беременности необходимо ввести в России, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Ковитиди.

"Умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, должны повлечь наказание", – отметила Ковитиди.

Она подчеркнула, что наказание за такие действия должно быть ощутимым. Более того, проблема должна выйти из плоскости административно-правового регулирования.

"Возникает обоснованная необходимость более внимательного изучения вопроса криминализации административной статьи путем дополнения ст. 123 УК", – указала сенатор.

Ковитиди добавила, что многодетные семьи в России должны стать нормой, а для этого женщины должны захотеть рожать детей.

Ранее в Калининградской области депутаты решили ввести штрафы за склонение к абортам.