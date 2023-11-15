Штрафы за склонение к абортам введут в российском регионе

Для "препятствования распространению деструктивных идеологий"

15 ноября 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Калининградской области планируют ввести штрафы за склонение женщин к абортам, сообщает РИА Новости.

"Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действия с целью понуждения женщины к аборту путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, иным способом", – говорится в документе, опубликованном на сайте местного Заксобрания.

Штрафы, которыми предлагают наказывать за склонение к аборту:

от 3 тысяч до 5 тысяч рублей – для физических лиц;

от 10 тысяч до 20 тысяч рублей – для должностных лиц;

от 30 тысяч до 50 тысяч рублей – для юридических лиц.

В документе указано, что закон необходим для препятствования "распространению деструктивных идеологий и разрушительной для российского общества системы ценностей".

Ранее депутат Госдумы предложил поощрять женщин, отказавшихся от аборта.