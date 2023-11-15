Штрафы за склонение к абортам введут в российском регионе
Для "препятствования распространению деструктивных идеологий"
15 ноября 2023, 16:20, ИА Амител
В Калининградской области планируют ввести штрафы за склонение женщин к абортам, сообщает РИА Новости.
"Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действия с целью понуждения женщины к аборту путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, иным способом", – говорится в документе, опубликованном на сайте местного Заксобрания.
Штрафы, которыми предлагают наказывать за склонение к аборту:
- от 3 тысяч до 5 тысяч рублей – для физических лиц;
- от 10 тысяч до 20 тысяч рублей – для должностных лиц;
- от 30 тысяч до 50 тысяч рублей – для юридических лиц.
В документе указано, что закон необходим для препятствования "распространению деструктивных идеологий и разрушительной для российского общества системы ценностей".
Ранее депутат Госдумы предложил поощрять женщин, отказавшихся от аборта.
16:26:30 15-11-2023
а низкая з\п в нашей стране это разве не повод на аборт?
18:36:58 15-11-2023
Гость (16:26:30 15-11-2023) а низкая з\п в нашей стране это разве не повод на аборт?... Невысокую зарплату вы считаете поводом для убийства собственного ребёнка?
16:34:06 15-11-2023
Когда сношают мозг, тогда и зарождаются идеи и инициативы. Вырастет количество криминальных абортов. Покалеченные малолетки вообще бесплодными станут. Детсады и школы с бесплатным питанием больше толку бы принесли.
16:35:38 15-11-2023
садить надо а не штрафовать
17:09:16 15-11-2023
Гость (16:35:38 15-11-2023) садить надо а не штрафовать... тебя? На бутылку?
18:24:15 15-11-2023
Гость (16:35:38 15-11-2023) садить надо а не штрафовать... Таблеточку выпейте
16:38:08 15-11-2023
сомнительный закон.......
17:10:19 15-11-2023
А за склонение к сохранению плода без достаточной финансовой поддержки штрафа нет? Почему у нас берутся за решение проблемы не с того конца все время! Что с дефицитом кадров в медицине, образовании, с демографией, на производстве и т.д. За что ни возьмись, все шиворот-навыворот делают. Похоже делают вид, что не понимают причинно-следственную связь между этими ситуациями.
17:17:05 15-11-2023
Маразм крепчает...
17:28:16 15-11-2023
Ух ты! А цены на квартиры, на детские вещи и питание, недоступность медицины, нехватка садиков и учителей в школах, как я понимаю, склонением к аборту не являются?) И как быть с тем, что средняя "абортница" в России это замужняя женщина около 35, имеющая одного или более детей? Нет ли тут склонения со стороны мужа, который не может еще одного ребенка обеспечить?
20:13:55 15-11-2023
Какое на хрен склонение когда речь идет к понуждению женщин к убийству. Уголовка как за понуждению к умышленному убийству или подстрекательство.
20:35:05 15-11-2023
Интересно, а каким образом будет доказываться факт склонения? Дибилизм очередной с аборта и этими, запрещать однозначно нельзя, вон, позавчерашний случай, сожгла в печке ребенка ненужного. Лучше эмбриона убрать, чем ребёнка родившегося убить