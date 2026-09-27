В центре Барнаула две легковушки разбились в ДТП
О пострадавших пока ничего неизвестно
27 сентября 2026, 21:36, ИА Амител
В Барнауле на проспекте Ленина произошло жесткое ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает "В курсе 22".
На место прибыли медики и сотрудники МЧС. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно, обстоятельства аварии выясняются.
Ранее автомобиль перевернулся после массовой аварии на улице Малахова в Барнауле. В результате ДТП никто из участников не получил травм.
21:42:58 27-09-2026
Я где-то слышал что это не точно.
Ленинский длиной 10км, всякое происхрдит
07:31:37 28-09-2026
Вежливый Человек (21:42:58 27-09-2026) Я где-то слышал что это не точно.Ленинский длиной 10км, ... Вы не местный? Партизанскую не узнаете? А ежели Вы не местный(понаехавший), какая Вам разница где?
21:57:57 27-09-2026
вон оно ...
мера ответственности оставляет желать лучшего ...
... попали в автокатастрофу. Вот оказия.
Страховки не подлежит больше.
Передние части машин ушли в небытие.
22:09:26 27-09-2026
Оператору руки с ногами поменять надо.
10:00:00 28-09-2026
Гость (22:09:26 27-09-2026) Оператору руки с ногами поменять надо.... уже.
вернуть уже не получится.
я едва узнал городок наш... и то в подсказки Гость 07:31:37 28-09-2026, доброго человека
09:52:30 28-09-2026
на этом перекрестке бьются регулярно.
место проклято?
13:29:30 28-09-2026
Гость (09:52:30 28-09-2026) на этом перекрестке бьются регулярно. место проклято?... Место нормальное, если ездишь нормально.
14:13:46 28-09-2026
купола, не, там не часто бьются, ниже перекресток, у дома союзов вот там, да! были сильные аварии и с молодежкой перекресток, такой, отмеченный авариями..