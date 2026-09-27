В центре Барнаула две легковушки разбились в ДТП

О пострадавших пока ничего неизвестно

27 сентября 2026, 21:36, ИА Амител

В Барнауле на проспекте Ленина произошло жесткое ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает "В курсе 22".

На место прибыли медики и сотрудники МЧС. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно, обстоятельства аварии выясняются.

Ранее автомобиль перевернулся после массовой аварии на улице Малахова в Барнауле. В результате ДТП никто из участников не получил травм.