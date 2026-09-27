НОВОСТИПроисшествия

В центре Барнаула две легковушки разбились в ДТП

О пострадавших пока ничего неизвестно

27 сентября 2026, 21:36, ИА Амител

В Барнауле на проспекте Ленина произошло жесткое ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает "В курсе 22"

На место прибыли медики и сотрудники МЧС. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно, обстоятельства аварии выясняются. 

Ранее автомобиль перевернулся после массовой аварии на улице Малахова в Барнауле. В результате ДТП никто из участников не получил травм. 

Барнаул ДТП Алтайский край
       

Комментарии 8

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Вежливый Человек

21:42:58 27-09-2026

Я где-то слышал что это не точно.
Ленинский длиной 10км, всякое происхрдит

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Гость

07:31:37 28-09-2026

Вежливый Человек (21:42:58 27-09-2026) Я где-то слышал что это не точно.Ленинский длиной 10км, ... Вы не местный? Партизанскую не узнаете? А ежели Вы не местный(понаехавший), какая Вам разница где?

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Шинник

21:57:57 27-09-2026

вон оно ...
мера ответственности оставляет желать лучшего ...
... попали в автокатастрофу. Вот оказия.
Страховки не подлежит больше.
Передние части машин ушли в небытие.

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Гость

22:09:26 27-09-2026

Оператору руки с ногами поменять надо.

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Мусик

10:00:00 28-09-2026

Гость (22:09:26 27-09-2026) Оператору руки с ногами поменять надо.... уже.
вернуть уже не получится.
я едва узнал городок наш... и то в подсказки Гость 07:31:37 28-09-2026, доброго человека

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Гость

09:52:30 28-09-2026

на этом перекрестке бьются регулярно.
место проклято?

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Гость

13:29:30 28-09-2026

Гость (09:52:30 28-09-2026) на этом перекрестке бьются регулярно. место проклято?... Место нормальное, если ездишь нормально.

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Гость

14:13:46 28-09-2026

купола, не, там не часто бьются, ниже перекресток, у дома союзов вот там, да! были сильные аварии и с молодежкой перекресток, такой, отмеченный авариями..

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