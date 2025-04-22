Сергей Безруков открыл детский фестиваль в Барнауле и пообещал приезжать на Алтай чаще

Народному артисту РФ подарили свитшот с цитатами из повести "Маленький принц"

22 апреля 2025, 12:15, ИА Амител

Сергей Безруков общается с журналистами в Барнауле / Фото: amic.ru

Спектакль "Маленький принц" с народным артистом РФ Сергеем Безруковым 21 апреля официально открыл в Барнауле программу "Эхо Большого детского фестиваля". В постановке также принял участие симфонический оркестр Государственной филармонии Алтайского края под управлением главного дирижера Московского губернского театра Сергея Пащенко. Всего в рамках фестиваля пройдет около 100 различных мероприятий.

Перед показом "Маленького принца" звезда сериала "Бригада" нашел время пообщаться с журналистами. В начале общения с прессой министр культуры Алтайского края Елена Безрукова подарила актеру необычный свитшот с цитатами из повести "Маленький принц" и рисунками, которые нарисовали дети с особенностями развития из нашего региона. Еще одним подарком организаторам стала статуэтка с символом фестиваля в Алтайском крае – маралом.

Елена Безрукова поблагодарила Сергея Безрукова за приезд на Алтай.

"В отличие от многих фестивалей, в частности театральных, которые мы привыкли видеть, "Эхо БДФ" – полифоничный. Он включает в себя и книжное направление, и спектакли, кино и анимацию, много замечательной учебы и для детей, и для взрослых. И когда мы ждали команду фестиваля, то думали, как выразить наше спасибо этим людям. И понимаем, что подарить человеку можно только впечатление и историю. Он же приехал к нам с историей о Маленьком принце, а в числе зрителей, которые посмотрят эту сказку, – дети особой заботы", – обратилась министр культуры региона, даря Сергею Безрукову свитшот.

Народный артист страны поблагодарил Елену Безрукову за "влюбленность в свое дело". И дело не только в том, что у артиста и министра одинаковая фамилия, пошутил актер. Сергей Безруков пообещал приехать на Алтай еще раз, если появится такая возможность. В том числе, с Большим детским фестивалем.

"В 2021 году у меня появилась идея создать региональное направление – "Эхо Большого Детского фестиваля". Это дало возможность показывать по всей России лучшие проекты, выбранные самими детьми, которые входят в состав жюри. В этом году он проходит в четырех городах России. Это не просто культурное событие, а настоящий праздник для всего Алтайского края. Однако фестиваль – это не только показы. Мы всегда делаем акцент на образовательной составляющей, ведь повышение профессионального уровня – задача не менее важная. Обязательной частью фестиваля стала режиссерская лаборатория – пространство, где рождаются новые идеи здесь и сейчас. Если зрители будут ждать нас снова, если фестиваль окажется востребован – мы с радостью приедем еще раз, с новой программой и новыми лауреатами", – заявил Сергей Безруков.

Всего в рамках фестиваля "Эхо БДФ – Алтай" пройдет 97 мероприятий в Барнауле, Славгороде, Камне-на-Оби и Новоалтайске. Большой детский фестиваль проводят в рамках реализации федерального партийного проекта "Культура малой родины". Его организаторами стал известный артист Сергей Безруков, правительство Алтайского края, Министерство культуры, Московский губернский театр и Алтайский государственный театр кукол "Сказка".

Почитать программу мероприятий можно по ссылке.