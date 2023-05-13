Сергей Писарев подарит львёнка самарскому зоопарку с одним условием

Недавно в самарском зверинце умер всеобщий любимец – лев Цезарь

13 мая 2023, 15:24, ИА Амител

Фото: страница Сергея Писарева в ВК / vk.com/id179756346

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" решил подарить львёнка зверинцу в Самаре, где 18 апреля из-за обострившихся возрастных заболеваний умер любимец публики, 16-летний лев Цезарь.

По словам Сергея Писарева, когда самарские коллеги узнали, что в Барнауле родились львята, они обратились с просьбой продать им одного, а к решению проблемы даже подключился губернатор Самарской области.

"Сегодня я принял решение подарить самарскому зоопарку львёнка. Но есть одно условие. Если коллеги согласятся сохранить ему имя Алтай. Это подчеркнёт добрую связь между нашими зоопарками и Самарской области с Алтайским краем", – написал руководитель барнаульского зверинца во "ВКонтакте".

Напомним, в "Лесной сказке" на свет появились львята на Пасху, 16 апреля. В тот же день родила и тигрица.