Сергей Писарев подарит львёнка самарскому зоопарку с одним условием
Недавно в самарском зверинце умер всеобщий любимец – лев Цезарь
13 мая 2023, 15:24, ИА Амител
Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" решил подарить львёнка зверинцу в Самаре, где 18 апреля из-за обострившихся возрастных заболеваний умер любимец публики, 16-летний лев Цезарь.
По словам Сергея Писарева, когда самарские коллеги узнали, что в Барнауле родились львята, они обратились с просьбой продать им одного, а к решению проблемы даже подключился губернатор Самарской области.
"Сегодня я принял решение подарить самарскому зоопарку львёнка. Но есть одно условие. Если коллеги согласятся сохранить ему имя Алтай. Это подчеркнёт добрую связь между нашими зоопарками и Самарской области с Алтайским краем", – написал руководитель барнаульского зверинца во "ВКонтакте".
Напомним, в "Лесной сказке" на свет появились львята на Пасху, 16 апреля. В тот же день родила и тигрица.
15:31:06 13-05-2023
В Пермском зоопарке в вольерах для копытных разместили «чесалки», которые смастерили из щеток, переданных Пермским аэропортом. — Использовать такое устройство можно как угодно: можно почесать головушку как як Яна, а можно, блаженно закрывая глаза, потереться спинкой как винторогая коза Альпа. А в барнаульский зоопарк можно такие же "чесалки" поставить копытным? Им, похоже, они нравятся.
17:45:41 13-05-2023
Гость (15:31:06 13-05-2023) В Пермском зоопарке в вольерах для копытных разместили «чеса... Хорошая идея
15:49:09 13-05-2023
А чё ни Сергей Викторович ?
19:56:24 13-05-2023
золотой человек, Сергей Викторович. юмор, харизма, доброта- всё при нем! практически обожаю)
13:37:56 14-05-2023
Самарский зоопарк это освенцим для животных. Бедный львёнок.
09:37:53 15-05-2023
Э (13:37:56 14-05-2023) Самарский зоопарк это освенцим для животных. Бедный львёнок.... Обоснуйте