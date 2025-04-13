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Сергей Шнуров считает штрафы за мат в России бесполезной идеей

Музыкант заявил, что готов оплачивать штрафы за нецензурную брань, чтобы говорить на родном языке "в полной его версии"

13 апреля 2025, 07:20, ИА Амител

Сергей Шнуров / Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Сергей Шнуров / Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров назвал бесполезной идею повысить штрафы за мат. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Музыкант считает, что в России борьба за самостоятельную русскую культуру "почему-то обязательно сопряжена с гонениями на великий русский язык во всем его объеме". 

"Чтобы сохранить то, что объединяет многих людей нашей культуры, я готов платить. Платить за то, чтобы говорить на родном мне языке в полной его версии", – подчеркнул Шнуров.

Он также назвал "бесполезной и самонадеянной глупостью" попытки запретить русские слова, "с которыми наши предки выигрывали сражения, терпели горести и праздновали победы".

Депутат Госдумы Александр Аксененко ранее в апреле предложил увеличить штрафы за мат в общественных местах в десять раз.

Сейчас по статье 20.1 КоАП РФ нецензурная брань в общественном месте квалифицируется как мелкое хулиганство. За такие действия можно получить штраф от 500 до 1000 рублей или до 15 суток ареста.

культура

Комментарии 6

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Гость

08:46:56 13-04-2025

Тоже самое, что штрафы за курение

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Гость

17:00:05 13-04-2025

Гость (08:46:56 13-04-2025) Тоже самое, что штрафы за курение ... Это смотря какие штрафы.

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Musik

10:27:44 13-04-2025

Согласен внатуре!

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Гость

12:32:47 13-04-2025

Когда не можешь сказать ничего без мата, то это уже клиника. (скудоумие)
Если эмоционально подчеркнуть иногда, то считаю ничего страшного. Но когда мат на мате, это просто ппц конечно, взрослые с маленькими детьми МАТОМ разговаривают - это жесть, мы тоже пацанами в дворовой среде матерились ого-го, это пройдет с возрастом...показаться взрослыми хотелось. Сейчас я просто иногда выражаюсь в узком кругу общения.

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Гость

08:48:54 14-04-2025

А что ещё может сказать этот матюгашный мерзавец?

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Гость

08:54:06 14-04-2025

1. А кто он такой, что бы назначать, что является нормой русского языка, а что нет? 2. Объявить, что мат является неотъемлемой частью русского языка... это тоже самое, что объявить, будто гадить в лифтах часть русской культуры. Серега, ты не часть культуры, а часть бескультурия. Написать бы словами пожестче, дабы до тебя все таки дошло, но модераторы не пропустят.

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