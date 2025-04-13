Сергей Шнуров считает штрафы за мат в России бесполезной идеей

Музыкант заявил, что готов оплачивать штрафы за нецензурную брань, чтобы говорить на родном языке "в полной его версии"

13 апреля 2025, 07:20, ИА Амител

Сергей Шнуров / Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров назвал бесполезной идею повысить штрафы за мат. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

Музыкант считает, что в России борьба за самостоятельную русскую культуру "почему-то обязательно сопряжена с гонениями на великий русский язык во всем его объеме".

"Чтобы сохранить то, что объединяет многих людей нашей культуры, я готов платить. Платить за то, чтобы говорить на родном мне языке в полной его версии", – подчеркнул Шнуров.

Он также назвал "бесполезной и самонадеянной глупостью" попытки запретить русские слова, "с которыми наши предки выигрывали сражения, терпели горести и праздновали победы".

Депутат Госдумы Александр Аксененко ранее в апреле предложил увеличить штрафы за мат в общественных местах в десять раз.

Сейчас по статье 20.1 КоАП РФ нецензурная брань в общественном месте квалифицируется как мелкое хулиганство. За такие действия можно получить штраф от 500 до 1000 рублей или до 15 суток ареста.