Сергей Шубенков рассказал о "суровых" тренировках в "Ледниковом периоде"

Чемпион мира по легкой атлетике признался, что катание на льду оказалось для него не менее тяжелой работой, чем спринт

22 января 2026, 22:00, ИА Амител

Спортсмен Сергей Шубенков / Фото: ВФЛА

Новым участником шоу "Ледниковый период" стал чемпион мира по легкой атлетике, барнаулец Сергей Шубенков. В первой программе он выступил в паре с фигуристкой Елизаветой Худайбердиевой и получил высокие оценки судей.

В интервью "Спорт-Экспрессу" спортсмен рассказал о подготовке к проекту и поделился мнением о звездах фигурного катания.

Шубенков сравнил график своих ледовых тренировок с профессиональным спортивным режимом: по два занятия в день по два-три часа.

«После часа интенсива уже выл. Так и в легкой атлетике», – признался он.

На вопрос, кто ему больше нравится – Алина Загитова или Евгения Медведева, легкоатлет ответил, что на Олимпийских играх болел за Медведеву. Перед началом проекта Шубенков также изучил спортивную биографию своей партнерши, чтобы лучше понять ее опыт и подготовку.