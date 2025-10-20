Тхэквондисты из Алтайского края завоевали золото и бронзу на чемпионате мира в Италии

Всего в чемпионате мира приняли участие более 1200 спортсменов из 77 стран

Никита Демин с тренером Дмитрием Савельевым / Фото: altaisport.ru

С 3 по 13 октября в итальянском городе Езоло прошел XXIII чемпионат и первенство мира по тхэквондо ИТФ. В составе сборной России успешно выступили спортсмены из Алтайского края Никита Демин и Ольга Грязева, которые вернулись домой с историческими для региона наградами, сообщает "КП-Барнаул".

Золотой успех Никиты Демина

Никита Демин стал первым в истории Алтайского края чемпионом мира по тхэквондо ИТФ в возрастной категории 18–34 года. Он завоевал золотую медаль в дисциплине "формальный комплекс 15 упражнений".

«Это набор движений, как будто ведешь бой с воображаемым соперником. Оценивается техническое содержание, сила, ритм и баланс», – пояснил спортсмен.

Для Никиты это уже третий чемпионат мира – ранее он дважды участвовал в юниорских соревнованиях, а в 2023 году завоевал бронзу на чемпионате в Казахстане.

Бронзовая медаль Ольги Грязевой

Ольга Грязева выступала в категории спаррингов в весовой категории до 64 кг и возрастной группе 16–17 лет. Девушка завоевала бронзовую медаль, став первой спортсменкой в крае – призером чемпионата мира в личном зачете.

Ольга Грязева / Фото: Алтайская краевая федерация тхэквондо ИТФ

Работа на результат

Тренер спортсменов Дмитрий Савельев поделился эмоциями:

«Пять месяцев упорной работы, по две-три тренировки в день, строгий режим питания, самодисциплина и желание победить – эти все факторы привели моих учеников на пьедестал почета!»

Планы на будущее

Никита Демин, совмещающий спортивную карьеру с обучением в Алтайском государственном педагогическом университете, уже четыре года работает тренером.

«С 2022 года у меня своя группа», – рассказал чемпион.

Свое будущее он надеется связать со спортом – как с выступлениями, так и с подготовкой нового поколения чемпионов.

Всего в чемпионате мира приняли участие более 1200 спортсменов из 77 стран. Российская сборная прошла строгий отбор для участия в этом престижном турнире.

