На Пригожина завели дело из-за призыва к мятежу

Президента Владимира Путина уже уведомили о ситуации

24 июня 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: кадр из видео РИА ФАН

ФСБ завела уголовное дело на главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина из-за призыва к мятежу, пишет ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Там отметили, что распространяемые от имени бизнесмена утверждения "не имеют под собой никаких оснований".

"В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия", – сообщили в НАК.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Владимира Путина уведомили о событиях вокруг Пригожина, принимаются все необходимые меры.

А в Генпрокуратуре заявили, что действиям главы "Вагнера" дадут надлежащую правовую оценку.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что вся публикуемая от имени Пригожина информация об "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В оборонном ведомстве назвали эти обвинения провокацией.