На Пригожина завели дело из-за призыва к мятежу
Президента Владимира Путина уже уведомили о ситуации
24 июня 2023, 08:15, ИА Амител
ФСБ завела уголовное дело на главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина из-за призыва к мятежу, пишет ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
Там отметили, что распространяемые от имени бизнесмена утверждения "не имеют под собой никаких оснований".
"В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия", – сообщили в НАК.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Владимира Путина уведомили о событиях вокруг Пригожина, принимаются все необходимые меры.
А в Генпрокуратуре заявили, что действиям главы "Вагнера" дадут надлежащую правовую оценку.
Накануне Минобороны РФ сообщило, что вся публикуемая от имени Пригожина информация об "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В оборонном ведомстве назвали эти обвинения провокацией.
08:39:41 24-06-2023
Сейчас вообще не до него. Хоть бы вместе сражались, а не между собой.
08:40:49 24-06-2023
Мавр сделал своё дело... Картонные генералы ничего не забыли
09:00:18 24-06-2023
Пиарят перед выборами???
09:29:29 24-06-2023
Останется Валерия одна на старости лет
12:44:13 24-06-2023
Гость (09:29:29 24-06-2023) Останется Валерия одна на старости лет... ?????????)))))))
12:54:39 24-06-2023
Гость (09:29:29 24-06-2023) Останется Валерия одна на старости лет... Вы совсем ку-ку? Какая Валерия? У Валерии муж Иосиф, а это Евгений...
19:40:10 24-06-2023
Гость (09:29:29 24-06-2023) Останется Валерия одна на старости лет... Да вы никак до сих пор не разберётесь, какой из Пригожиных муж, а какой нет?
15:51:28 24-06-2023
Столько вариантов, что там могло произойти... Его могли подставить. Могло быть провокацией со стороны Америки и их вассалов. Потому что иначе не понятно, на что Пригожин надеется, какой ему-то резон мятеж поднимать? Ясно ведь, что мятеж подавят, а его - в расход пустят.