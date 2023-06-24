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На Пригожина завели дело из-за призыва к мятежу

Президента Владимира Путина уже уведомили о ситуации

24 июня 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: кадр из видео РИА ФАН
Фото: кадр из видео РИА ФАН

ФСБ завела уголовное дело на главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина из-за призыва к мятежу, пишет ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Там отметили, что распространяемые от имени бизнесмена утверждения "не имеют под собой никаких оснований".

"В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия", – сообщили в НАК.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Владимира Путина уведомили о событиях вокруг Пригожина, принимаются все необходимые меры.

А в Генпрокуратуре заявили, что действиям главы "Вагнера" дадут надлежащую правовую оценку.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что вся публикуемая от имени Пригожина информация об "ударах" по тыловым лагерям группы "Вагнера" не соответствует действительности. В оборонном ведомстве назвали эти обвинения провокацией.

СВО

Комментарии 8

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Гость

08:39:41 24-06-2023

Сейчас вообще не до него. Хоть бы вместе сражались, а не между собой.

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Гость

08:40:49 24-06-2023

Мавр сделал своё дело... Картонные генералы ничего не забыли

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Гость

09:00:18 24-06-2023

Пиарят перед выборами???

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Гость

09:29:29 24-06-2023

Останется Валерия одна на старости лет

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Гость

12:44:13 24-06-2023

Гость (09:29:29 24-06-2023) Останется Валерия одна на старости лет... ?????????)))))))

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Гость

12:54:39 24-06-2023

Гость (09:29:29 24-06-2023) Останется Валерия одна на старости лет... Вы совсем ку-ку? Какая Валерия? У Валерии муж Иосиф, а это Евгений...

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Светлана

19:40:10 24-06-2023

Гость (09:29:29 24-06-2023) Останется Валерия одна на старости лет... Да вы никак до сих пор не разберётесь, какой из Пригожиных муж, а какой нет?

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Гость

15:51:28 24-06-2023

Столько вариантов, что там могло произойти... Его могли подставить. Могло быть провокацией со стороны Америки и их вассалов. Потому что иначе не понятно, на что Пригожин надеется, какой ему-то резон мятеж поднимать? Ясно ведь, что мятеж подавят, а его - в расход пустят.

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