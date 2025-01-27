Сергей Сыранков занял второе место на выборах президента Белоруссии

По данным подсчета 100% бюллетеней, он набрал 3,21% голосов

27 января 2025, 07:45, ИА Амител

Флаг Белоруссии / Фото: unsplash.com

На выборах президента Белоруссии второе место занял Сергей Сыранков, набравший 3,21% голосов избирателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ЦИК республики Игоря Карпенко.

Также, согласно предварительным данным областных и Минской городской комиссии, Гайдукевич Олег Сергеевич набрал 3,2% голосов, Канопацкая Анна Анатольевна – 1,86%, Лукашенко Александр Григорьевич – 86,82%, Хижняк Александр Николаевич – 1,74%.

При этом процент голосов, отданный против всех кандидатов, составил 3,6%.

По словам главы ЦИК, такие данные получили после подсчета 100% бюллетеней.

Напомним, Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии. Экзитпол показал, что за него проголосовали более 87% избирателей.