Сергей Сыранков занял второе место на выборах президента Белоруссии
По данным подсчета 100% бюллетеней, он набрал 3,21% голосов
27 января 2025, 07:45, ИА Амител
На выборах президента Белоруссии второе место занял Сергей Сыранков, набравший 3,21% голосов избирателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ЦИК республики Игоря Карпенко.
Также, согласно предварительным данным областных и Минской городской комиссии, Гайдукевич Олег Сергеевич набрал 3,2% голосов, Канопацкая Анна Анатольевна – 1,86%, Лукашенко Александр Григорьевич – 86,82%, Хижняк Александр Николаевич – 1,74%.
При этом процент голосов, отданный против всех кандидатов, составил 3,6%.
По словам главы ЦИК, такие данные получили после подсчета 100% бюллетеней.
Напомним, Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии. Экзитпол показал, что за него проголосовали более 87% избирателей.
07:56:46 27-01-2025
Видимо с белорусами тоже так можно
08:54:26 27-01-2025
Гость (07:56:46 27-01-2025) Видимо с белорусами тоже так можно ... Ну так братский народ же
08:16:39 27-01-2025
О, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии, 1983 года рождения, может преемник
09:08:18 27-01-2025
Саня останется с нами, все будет ОК! Лукашенко - в президенты России!!!!
09:21:04 27-01-2025
И один бюллетень был "за всех" кандидатов.