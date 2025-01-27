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Сергей Сыранков занял второе место на выборах президента Белоруссии

По данным подсчета 100% бюллетеней, он набрал 3,21% голосов

27 января 2025, 07:45, ИА Амител

Флаг Белоруссии / Фото: unsplash.com
Флаг Белоруссии / Фото: unsplash.com

На выборах президента Белоруссии второе место занял Сергей Сыранков, набравший 3,21% голосов избирателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ЦИК республики Игоря Карпенко.

Также, согласно предварительным данным областных и Минской городской комиссии, Гайдукевич Олег Сергеевич набрал 3,2% голосов, Канопацкая Анна Анатольевна – 1,86%, Лукашенко Александр Григорьевич – 86,82%, Хижняк Александр Николаевич – 1,74%.

При этом процент голосов, отданный против всех кандидатов, составил 3,6%.

По словам главы ЦИК, такие данные получили после подсчета 100% бюллетеней.

Напомним, Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии. Экзитпол показал, что за него проголосовали более 87% избирателей.

выборы белоруссия

Комментарии 5

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Гость

07:56:46 27-01-2025

Видимо с белорусами тоже так можно

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Гость

08:54:26 27-01-2025

Гость (07:56:46 27-01-2025) Видимо с белорусами тоже так можно ... Ну так братский народ же

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Гость

08:16:39 27-01-2025

О, первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии, 1983 года рождения, может преемник

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Дюша

09:08:18 27-01-2025

Саня останется с нами, все будет ОК! Лукашенко - в президенты России!!!!

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Гость

09:21:04 27-01-2025

И один бюллетень был "за всех" кандидатов.

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