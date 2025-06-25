С такой инициативой выступили в Госдуме

25 июня 2025, 12:40, ИА Амител

Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Депутат Госдумы Ксения Горячева направила письмо министру культуры Ольге Любимовой с просьбой проанализировать сериал "Беременна в 16!" на соответствие задачам государственной культурной политики. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.

Ранее Минкульт РФ выдал прокатное удостоверение пилотной серии сериала "Беременна в 16!" ("16 лет и 9 месяцев"), работу над которым ведет телеканал ТВ-3. По сюжету 16-летняя школьница Тоня влюбляется в красавца Семена, скрывает свой возраст, вступает в интимную связь и вскоре узнает о беременности. По задумке режиссера, в сериале хотят поднять тему связи четырех поколений - главных героев, их родителей, бабушек и дедушек и нерожденного ребенка.

Как отметила Горячева, ей непонятны цели и задачи сериала: на кого он рассчитан, что хочет рассказать, кроме истории "вот так вышло", какие социальные эффекты ожидаются от показа.

"Сериал нужен, чтобы помочь молодым мамам? Или чтобы снова собрать просмотры? Дать возможность зрителям почувствовать себя "выше" героев, которые оказались в такой тяжелой ситуации? Это про попытку честного разговора с подростками или про хайп?" - интересуется Горячева.

Она подчеркнула, что когда речь идет о девочках, которые сами еще дети, необходимо быть особенно осторожными. Поэтому, указала Горячева, сериал "Беременна в 16!" - это не просто телевизионный продукт, а сигнал обществу.

Ранее девушка из Алтайского края приняла участие в программе "Мама в 16", которая после окончания девятого класса уехала учиться в другой город и там встретила 19-летнего парня.