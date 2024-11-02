Сериал "Преступление и наказание" выйдет 2 ноября
События проекта происходят в XXI веке
02 ноября 2024, 07:31, ИА Амител
Сериал "Преступление и наказание" после ряда переносов обрел окончательную дату релиза. Адаптация романа Федора Достоевского выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" 2 ноября в 22:00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе стриминга.
События сериала происходят в Санкт-Петербурге в XXI веке. По сюжету бедный студент Родион Раскольников убивает старуху-микрокредиторшу из мысли, что некоторые люди имеют право на самые мерзкие поступки, если они совершают великие открытия и двигают мир вперед. На след убийцы выходит следователь Порфирий Петрович, который пытается склонить его к признанию.
Всего у сериала будет десять эпизодов. Главные роли исполнили Иван Янковский ("Слово пацана", "Фишер"), Любовь Аксенова ("Почка", "Мажор"), Тихон Жизневский ("Майор Гром", "Внутри убийцы"), Владимир Мишуков ("Дочь", "Преступление") и другие. Режиссер – Владимир Мирзоев ("Внутри убийцы").
10:05:52 02-11-2024
Не надо лохматить бабушку..."Шерлока" всё равно не получится.
15:46:22 02-11-2024
А сзади стоит тетка с мелированными волосами. Даже к одной картинке возникает множество вопросов и сомнений. Снимите что то свое уже, скрестите Раскольникова и игры кальмара хоть, уже будет что то свое, если с фантазией туго. И пусть Родион наркоман выполняет задания с топором в северной столице разыгранную мажорами во главе с мэром, а полиция собирает в мешки части тел....