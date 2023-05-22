Сертификат на покупку первой машины предложили выдавать в России

Авторы инициативы считают, что это будет эффективная дополнительная мера поддержки

22 мая 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Сергея Собянина

В России планируют ввести программу семейного сертификата на покупку первой машины отечественного производства. Соответствующий законопроект готовится к внесению в Госдуму, пишут "Известия".

"Сумма выплаты составит 1 млн рублей, а воспользоваться ею можно будет молодой семье до 30 лет после рождения первого ребёнка. При этом продать её они смогут только по истечении пяти лет", – отмечает издание.

Авторы инициативы считают, что это будет эффективная дополнительная мера поддержки молодых семей.

Как отметила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, такой сертификат нужен ещё и потому, что правительство страны не разрешает тратить деньги материнского капитала на покупку автомобиля.

"Я поддержала бы такую меру, но пока непонятно, как отреагирует на неё правительство", – подчеркнула она.

В Минфине РФ указали, что пока такой законопроект в ведомство не поступал. Документ изучат после получения.

Ранее в России предложили давать маткапитал за третьего и всех остальных детей.