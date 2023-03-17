Отцам-одиночкам предлагают платить материнский капитал. Но для его получения нужно выполнить несколько условий

17 марта 2023, 08:15, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com

Госдума приняла в первом чтении законопроект о выплате маткапитала отцам-одиночкам. Правда, получить его можно только при соблюдении ряда условий.

Кто может претендовать на сертификат, могут ли его оформить на новую жену и когда он положен не родителям, а ребёнку – в разборе amic.ru.

1 Маткапитал будут оформлять всем отцам-одиночкам? Законопроект разработало российское правительство по постановлению Конституционного суда, заявил на пленарном заседании замглавы Минтруда Алексей Вовченко. Нет. Маткапитал будут оформлять отцам-одиночкам, чьих детей родили суррогатные матери. При этом им нужно жениться, а их супругам – усыновить или удочерить детей. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

2 Сколько лет должно быть ребёнку? Получить сертификат смогут отцы, чьих детей суррогатная мать родила с 1 января 2020 года. Кроме того, маткапитал будет доступен отцам-одиночкам, у которых второй ребёнок и последующие дети родились от суррогатной мамы с 1 января 2007-го.

3 А мужчин смогут лишать права на маткапитал? Да, отцов-одиночек смогут лишить права на материнский капитал. Законопроект предусматривает это. Тогда сертификат передадут жене. Это возможно в связи со смертью мужчины, объявлением его умершим и лишением родительских прав. Также речь может идти о преступлении против личности ребёнка, повлекшем ограничение родительских прав. По этим же причинам права на маткапитал могут лишить супругу. В таком случае поддержка положена ребёнку – до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет или до окончания очного обучения в вузе. Но не дольше чем до 23 лет.

4 Сейчас отцам выплачивают маткапитал? В России мужчина может получить сертификат, если мать потеряет на него право или не сможет им воспользоваться, сообщает "Парламентская газета". Речь идёт о случаях, когда женщина скончалась или её лишили родительских прав. Отец может оформить материнский капитал, если стал единственным усыновителем. При этом у него должно быть российское гражданство.

5 Категории, которые могут получить маткапитал Вот все категории отцов и матерей, которые могут оформить маткапитал: женщины, родившие или усыновившие второго, третьего или последующих детей с 1 января 2007 года;

женщины, родившие или усыновившие первого ребёнка с 1 января 2020-го;

мужчины – единственные усыновители второго, третьего или последующего детей, но ранее не воспользовавшиеся правом на материнский капитал. Если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020-го;

отцы, воспитывающие первого ребёнка, если он родился после 1 января 2020 года. Второго, третьего и последующих детей – после 1 января 2007-го. Это возможно, если мать умерла и у неё не было российского гражданства, а также если её объявили умершей.

6 Какие документы нужны, чтобы оформить маткапитал? Чтобы получить маткапитал, нужны: паспорт заявителя;

свидетельство о рождении ребёнка;

СНИЛС ребёнка;

документ, подтверждающий опеку над ребёнком. Если человек – опекун;

документы, подтверждающие особые обстоятельства (если нужны).