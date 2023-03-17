Как и при каких условиях отцам-одиночкам будут платить материнский капитал?
Отцам-одиночкам предлагают платить материнский капитал. Но для его получения нужно выполнить несколько условий
17 марта 2023, 08:15, Анастасия Бичакова
Госдума приняла в первом чтении законопроект о выплате маткапитала отцам-одиночкам. Правда, получить его можно только при соблюдении ряда условий.
Кто может претендовать на сертификат, могут ли его оформить на новую жену и когда он положен не родителям, а ребёнку – в разборе amic.ru.
Маткапитал будут оформлять всем отцам-одиночкам?
Законопроект разработало российское правительство по постановлению Конституционного суда, заявил на пленарном заседании замглавы Минтруда Алексей Вовченко.
Нет. Маткапитал будут оформлять отцам-одиночкам, чьих детей родили суррогатные матери.
При этом им нужно жениться, а их супругам – усыновить или удочерить детей. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Сколько лет должно быть ребёнку?
Получить сертификат смогут отцы, чьих детей суррогатная мать родила с 1 января 2020 года.
Кроме того, маткапитал будет доступен отцам-одиночкам, у которых второй ребёнок и последующие дети родились от суррогатной мамы с 1 января 2007-го.
А мужчин смогут лишать права на маткапитал?
Да, отцов-одиночек смогут лишить права на материнский капитал. Законопроект предусматривает это. Тогда сертификат передадут жене.
Это возможно в связи со смертью мужчины, объявлением его умершим и лишением родительских прав. Также речь может идти о преступлении против личности ребёнка, повлекшем ограничение родительских прав.
По этим же причинам права на маткапитал могут лишить супругу. В таком случае поддержка положена ребёнку – до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет или до окончания очного обучения в вузе. Но не дольше чем до 23 лет.
Сейчас отцам выплачивают маткапитал?
В России мужчина может получить сертификат, если мать потеряет на него право или не сможет им воспользоваться, сообщает "Парламентская газета".
Речь идёт о случаях, когда женщина скончалась или её лишили родительских прав.
Отец может оформить материнский капитал, если стал единственным усыновителем. При этом у него должно быть российское гражданство.
Категории, которые могут получить маткапитал
Вот все категории отцов и матерей, которые могут оформить маткапитал:
- женщины, родившие или усыновившие второго, третьего или последующих детей с 1 января 2007 года;
- женщины, родившие или усыновившие первого ребёнка с 1 января 2020-го;
- мужчины – единственные усыновители второго, третьего или последующего детей, но ранее не воспользовавшиеся правом на материнский капитал. Если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2020-го;
- отцы, воспитывающие первого ребёнка, если он родился после 1 января 2020 года. Второго, третьего и последующих детей – после 1 января 2007-го. Это возможно, если мать умерла и у неё не было российского гражданства, а также если её объявили умершей.
Какие документы нужны, чтобы оформить маткапитал?
Чтобы получить маткапитал, нужны:
- паспорт заявителя;
- свидетельство о рождении ребёнка;
- СНИЛС ребёнка;
- документ, подтверждающий опеку над ребёнком. Если человек – опекун;
- документы, подтверждающие особые обстоятельства (если нужны).
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