Сети для догазификации построили в трех селах Алтайского края
Общая протяженность новых сетей составила 18,1 километра
04 января 2025, 12:45, ИА Амител
Распределительные газопроводы ввели в эксплуатацию в селах Советское, Шульгинка и Красный Яр Советского района Алтайского края. Общая их протяженность составила 18,1 километра. Теперь возможность для газификации появилась у владельцев 286 домовладений. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
А именно специалисты "Газпром газораспределение Барнаул" построили два пункта редуцирования газа. Ранее в рамках догазификации в селах проложили газопроводы для подключения 250 домовладений.
Всего от жителей Советского района принято 490 заявок на догазификацию, 424 переведены в договоры, 415 уже исполнены. К газовым сетям подключено 183 домовладения, сообщают в алтайском Минстрое.
Сейчас в регионе продолжают строить газораспределительные сети для того, чтобы дать возможность подключиться к газу в ранее газифицированных населенных пунктах. Отметим, что всего с 2021 года по программе догазификации было построено около 1,4 тысячи километров газопроводов в Алтайском крае, 450 километров из них – в 2024 году.
13:54:05 04-01-2025
Такими темпами к 3000 году полностью газифицируют Алтайский край в газодобывающей стране.
22:18:37 04-01-2025
"Сейчас в регионе продолжают строить газораспределительные сети для того, чтобы дать возможность подключиться к газу в ранее газифицированных населенных пунктах".
Стало понятно: проложить газопровод до населенного пункта это "газификация", а довести газ до дома потребителя - это "ДОгазификация". А довести газ от забора до плиты это ДОДОгазификация?
09:05:43 05-01-2025
А газа то в трубах нету зато отчитались 100 процентов все подключены
18:24:48 05-01-2025
пол первомайского района в трубах но без газа и когда будет никто сказать не может или не хочет.
20:32:30 05-01-2025
Я тоже без газа. Подключите меня, пожалуйста. Жители страдают. Вчера звонил Кпасноярску, он тоже без газа. Просил Газпрому передать привет.