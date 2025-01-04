Сети для догазификации построили в трех селах Алтайского края

Общая протяженность новых сетей составила 18,1 километра

04 января 2025, 12:45, ИА Амител

Газовая плита / Иллюстративное фото: unsplash.com

Распределительные газопроводы ввели в эксплуатацию в селах Советское, Шульгинка и Красный Яр Советского района Алтайского края. Общая их протяженность составила 18,1 километра. Теперь возможность для газификации появилась у владельцев 286 домовладений. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

А именно специалисты "Газпром газораспределение Барнаул" построили два пункта редуцирования газа. Ранее в рамках догазификации в селах проложили газопроводы для подключения 250 домовладений.

Всего от жителей Советского района принято 490 заявок на догазификацию, 424 переведены в договоры, 415 уже исполнены. К газовым сетям подключено 183 домовладения, сообщают в алтайском Минстрое.

Сейчас в регионе продолжают строить газораспределительные сети для того, чтобы дать возможность подключиться к газу в ранее газифицированных населенных пунктах. Отметим, что всего с 2021 года по программе догазификации было построено около 1,4 тысячи километров газопроводов в Алтайском крае, 450 километров из них – в 2024 году.