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СГК объединяет Алтайский и Новосибирский филиалы

Новое подразделение может возглавить директор алтайского отделения

12 апреля 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

СГК объединяет Алтайский и Новосибирский филиалы для повышения эффективности компании, заявил гендиректор Максим Басов.

"Начиная со следующей недели у нас с вами четыре филиала. Один – Енисейский, второй – объединённый филиал Новосибирско-Алтайский, третий – Кузбасский, и четвёртый филиал – это ГРЭС", – сказал он во время эфира с сотрудниками.

Планируется, что объединённый филиал возглавит директор алтайского отделения Игорь Лузанов, пишет НГС.

Ранее в СГК рассказали, когда в Барнауле может завершиться отопительный сезон.

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