СГК объединяет Алтайский и Новосибирский филиалы для повышения эффективности компании, заявил гендиректор Максим Басов.

"Начиная со следующей недели у нас с вами четыре филиала. Один – Енисейский, второй – объединённый филиал Новосибирско-Алтайский, третий – Кузбасский, и четвёртый филиал – это ГРЭС", – сказал он во время эфира с сотрудниками.