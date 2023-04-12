СГК объединяет Алтайский и Новосибирский филиалы
Новое подразделение может возглавить директор алтайского отделения
12 апреля 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: amic.ru
СГК объединяет Алтайский и Новосибирский филиалы для повышения эффективности компании, заявил гендиректор Максим Басов.
"Начиная со следующей недели у нас с вами четыре филиала. Один – Енисейский, второй – объединённый филиал Новосибирско-Алтайский, третий – Кузбасский, и четвёртый филиал – это ГРЭС", – сказал он во время эфира с сотрудниками.
Планируется, что объединённый филиал возглавит директор алтайского отделения Игорь Лузанов, пишет НГС.
Ранее в СГК рассказали, когда в Барнауле может завершиться отопительный сезон.
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