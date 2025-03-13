SHAMAN назвал Мизулину самой красивой женщиной в мире
Музыкант и глава ЛБИ теперь официально вместе
13 марта 2025, 13:20, ИА Амител
SHAMAN и Екатерина Мизулина / Фото: t.me/shaman_channel
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) назвал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину самой красивой женщиной в мире.
"Вы все свидетели – самая красивая женщина в мире под гром аплодисментов семи тысяч зрителей ответила мне "Да"! Просто праздник моего сердца", – написал музыкант после концерта "Ты моя" на "Live Арене".
Выступление состоялось 9 марта. Тогда SHAMAN пригласил Мизулину на сцену, где она появилась в белом платье. Артист вручил ей букет цветов и объявил, что они пара. Глава ЛБИ подтвердила его слова, сказав "Да".
13:26:36 13-03-2025
ну лизать так лизать
13:38:46 13-03-2025
Не,неправда.
13:46:37 13-03-2025
Гость (13:38:46 13-03-2025) Не,неправда.... Могут забанить, правда.
13:40:52 13-03-2025
крайне на любителя, оба.
хотя где-то и сюрстремминг - деликатес.
13:52:06 13-03-2025
на вкус и цвет... все разные шаманы...
13:53:30 13-03-2025
Это те, в личную жизнь которых лезть не надо?) Скоро из всех утюгов страны?
13:59:10 13-03-2025
Нам теперь все действия шамана и его женщины будут сообщать?
14:04:48 13-03-2025
Сразу видно, что мальчонка не читал 12 стульев. И не знает фразу "кому и корова невеста".
14:18:06 13-03-2025
Гость (14:04:48 13-03-2025) Сразу видно, что мальчонка не читал 12 стульев. И не знает ф... Видать и тебе, болезному, не удалось прочитать. В 12 стульях - кому и кобыла невеста.
14:24:36 13-03-2025
Гость (14:18:06 13-03-2025) Видать и тебе, болезному, не удалось прочитать. В 12 стульях... Автозамена на телефоне. А я не перечитывал. Но смысл и так понятен.
14:24:04 13-03-2025
Гость (14:04:48 13-03-2025) Сразу видно, что мальчонка не читал 12 стульев. И не знает ф... Грицацуева!? Да не, не тянет герой на Остапа.
14:26:55 13-03-2025
Гость (14:24:04 13-03-2025) Грицацуева!? Да не, не тянет герой на Остапа.... Мадам Грицацуева была знойной женщиной, мечтой поэта.
17:22:46 13-03-2025
Гость (14:04:48 13-03-2025) Сразу видно, что мальчонка не читал 12 стульев. И не знает ф... а что, уже дату венчания объявили?
19:32:43 13-03-2025
Гость (14:04:48 13-03-2025) Сразу видно, что мальчонка не читал 12 стульев. И не знает ф... Кому и КОБЫЛА невеста..
14:13:08 13-03-2025
Совет да любовь)
14:19:46 13-03-2025
надеюсь он каждую ночь будет ей мстить за блокировку ютуба
15:02:46 13-03-2025
Телятина, не первой свежести
15:08:46 13-03-2025
Гость (15:02:46 13-03-2025) Телятина, не первой свежести ... медведи с тухлятинкой любят
15:17:27 13-03-2025
Фу
15:25:01 13-03-2025
Нормальная баба. Ну не самая красивая на свете конечно, моя лучше. Но зачёт.
17:31:19 13-03-2025
Гость (15:25:01 13-03-2025) Нормальная баба. Ну не самая красивая на свете конечно, моя ... Да. Твоя лучше. Подтверждаю
16:06:52 13-03-2025
Интересно бы узнать, что он своим предыдущим говорил😏
16:28:19 13-03-2025
Испанский стыд.
17:04:31 13-03-2025
Карьеру делает, ничего личного.
17:24:51 13-03-2025
Только я одна подумала, что речь шла о другой Мизулиной, Елена больше на слуху?
19:26:48 13-03-2025
Дела двух людей есть личные дела этих двух людей.А лезть в дела двух - есть показатель любителя сплетен, зависти, недалекого ума..И главное, не надо завидовать.Добейтесь успехов Дронова, его любимой женщины, и вы будете счастливы и не будете завидовать успешным людям.
23:30:55 13-03-2025
Горожанин. (19:26:48 13-03-2025) Дела двух людей есть личные дела этих двух людей.А лезть в ... Все бы ничего,но эти "двое людей" сами пихают свою "личную жизнь" в каждый утюг.
00:15:55 14-03-2025
Горожанин. (19:26:48 13-03-2025) Дела двух людей есть личные дела этих двух людей.А лезть в ... личные дела в интернет не выставляют.
19:35:43 13-03-2025
По заветам верховных вождей ,ждем когда детишек нашаманят. Будет о чем поговорить, пописать...
01:39:41 14-03-2025
можно эту пакость не показывать по 5 раз на дню? аппетит портится
10:21:10 14-03-2025
Любителям нафталина посвящается