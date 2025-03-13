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SHAMAN назвал Мизулину самой красивой женщиной в мире

Музыкант и глава ЛБИ теперь официально вместе

13 марта 2025, 13:20, ИА Амител

SHAMAN и Екатерина Мизулина / Фото: t.me/shaman_channel
SHAMAN и Екатерина Мизулина / Фото: t.me/shaman_channel

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) назвал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину самой красивой женщиной в мире.

"Вы все свидетели – самая красивая женщина в мире под гром аплодисментов семи тысяч зрителей ответила мне "Да"! Просто праздник моего сердца", – написал музыкант после концерта "Ты моя" на "Live Арене".

Выступление состоялось 9 марта. Тогда SHAMAN пригласил Мизулину на сцену, где она появилась в белом платье. Артист вручил ей букет цветов и объявил, что они пара. Глава ЛБИ подтвердила его слова, сказав "Да".

культура Шоу-бизнес Знаменитости

Комментарии 31

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Гость

13:26:36 13-03-2025

ну лизать так лизать

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Гость

13:38:46 13-03-2025

Не,неправда.

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Гость

13:46:37 13-03-2025

Гость (13:38:46 13-03-2025) Не,неправда.... Могут забанить, правда.

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Гость

13:40:52 13-03-2025

крайне на любителя, оба.
хотя где-то и сюрстремминг - деликатес.

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Гость

13:52:06 13-03-2025

на вкус и цвет... все разные шаманы...

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Гость

13:53:30 13-03-2025

Это те, в личную жизнь которых лезть не надо?) Скоро из всех утюгов страны?

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Гость

13:59:10 13-03-2025

Нам теперь все действия шамана и его женщины будут сообщать?

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Гость

14:04:48 13-03-2025

Сразу видно, что мальчонка не читал 12 стульев. И не знает фразу "кому и корова невеста".

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Гость

14:18:06 13-03-2025

Гость (14:04:48 13-03-2025) Сразу видно, что мальчонка не читал 12 стульев. И не знает ф... Видать и тебе, болезному, не удалось прочитать. В 12 стульях - кому и кобыла невеста.

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Гость

14:24:36 13-03-2025

Гость (14:18:06 13-03-2025) Видать и тебе, болезному, не удалось прочитать. В 12 стульях... Автозамена на телефоне. А я не перечитывал. Но смысл и так понятен.

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Гость

14:24:04 13-03-2025

Гость (14:04:48 13-03-2025) Сразу видно, что мальчонка не читал 12 стульев. И не знает ф... Грицацуева!? Да не, не тянет герой на Остапа.

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Гость

14:26:55 13-03-2025

Гость (14:24:04 13-03-2025) Грицацуева!? Да не, не тянет герой на Остапа.... Мадам Грицацуева была знойной женщиной, мечтой поэта.

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Гость

17:22:46 13-03-2025

Гость (14:04:48 13-03-2025) Сразу видно, что мальчонка не читал 12 стульев. И не знает ф... а что, уже дату венчания объявили?

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Гость

19:32:43 13-03-2025

Гость (14:04:48 13-03-2025) Сразу видно, что мальчонка не читал 12 стульев. И не знает ф... Кому и КОБЫЛА невеста..

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железный

14:13:08 13-03-2025

Совет да любовь)

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57687686767

14:19:46 13-03-2025

надеюсь он каждую ночь будет ей мстить за блокировку ютуба

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Гость

15:02:46 13-03-2025

Телятина, не первой свежести

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Гость

15:08:46 13-03-2025

Гость (15:02:46 13-03-2025) Телятина, не первой свежести ... медведи с тухлятинкой любят

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Гость

15:17:27 13-03-2025

Фу

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Гость

15:25:01 13-03-2025

Нормальная баба. Ну не самая красивая на свете конечно, моя лучше. Но зачёт.

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Гость

17:31:19 13-03-2025

Гость (15:25:01 13-03-2025) Нормальная баба. Ну не самая красивая на свете конечно, моя ... Да. Твоя лучше. Подтверждаю

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Гость

16:06:52 13-03-2025

Интересно бы узнать, что он своим предыдущим говорил😏

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Гость

16:28:19 13-03-2025

Испанский стыд.

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Гость

17:04:31 13-03-2025

Карьеру делает, ничего личного.

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Гость

17:24:51 13-03-2025

Только я одна подумала, что речь шла о другой Мизулиной, Елена больше на слуху?

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Горожанин.

19:26:48 13-03-2025

Дела двух людей есть личные дела этих двух людей.А лезть в дела двух - есть показатель любителя сплетен, зависти, недалекого ума..И главное, не надо завидовать.Добейтесь успехов Дронова, его любимой женщины, и вы будете счастливы и не будете завидовать успешным людям.

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Гость

23:30:55 13-03-2025

Горожанин. (19:26:48 13-03-2025) Дела двух людей есть личные дела этих двух людей.А лезть в ... Все бы ничего,но эти "двое людей" сами пихают свою "личную жизнь" в каждый утюг.

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гость

00:15:55 14-03-2025

Горожанин. (19:26:48 13-03-2025) Дела двух людей есть личные дела этих двух людей.А лезть в ... личные дела в интернет не выставляют.

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Олег

19:35:43 13-03-2025

По заветам верховных вождей ,ждем когда детишек нашаманят. Будет о чем поговорить, пописать...

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Гость

01:39:41 14-03-2025

можно эту пакость не показывать по 5 раз на дню? аппетит портится

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Православный Шаман

10:21:10 14-03-2025

Любителям нафталина посвящается

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