SHAMAN назвал Мизулину самой красивой женщиной в мире

Музыкант и глава ЛБИ теперь официально вместе

13 марта 2025, 13:20, ИА Амител

SHAMAN и Екатерина Мизулина / Фото: t.me/shaman_channel

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) назвал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину самой красивой женщиной в мире.

"Вы все свидетели – самая красивая женщина в мире под гром аплодисментов семи тысяч зрителей ответила мне "Да"! Просто праздник моего сердца", – написал музыкант после концерта "Ты моя" на "Live Арене".

Выступление состоялось 9 марта. Тогда SHAMAN пригласил Мизулину на сцену, где она появилась в белом платье. Артист вручил ей букет цветов и объявил, что они пара. Глава ЛБИ подтвердила его слова, сказав "Да".