Ярослав Дронов стал самым популярным эстрадным исполнителем среди россиян

19 мая 2025, 16:35, ИА Амител

Певец SHAMAN / Фото: t.me/shaman_channel

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) представит Россию на конкурсе "Интервидение", объявили в эфире "Пусть говорят" на Первом канале.

Организаторы мероприятия рассказали РИА Новости, что при выборе артиста опирались, в том числе, на данные ВЦИОМ, согласно которым SHAMAN стал самым популярным эстрадным исполнителем 2024 года.

"Это свидетельствует о росте общественной поддержки и расширении аудитории артиста", – отметили они.

Напомним, в этом году Россия возродит телевизионный музыкальный конкурс "Интервидение", проводившийся с 1965 по 1977 год по аналогии с зарубежным. По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, в нем примут участие 25 стран, причем ведутся переговоры об участии артистов из США и Европы. Конкурс пройдет 20 сентября на площадке "Live Арена" в Москве.

Ранее австрийский певец стал победителем "Евровидения-2025".