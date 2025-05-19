SHAMAN представит Россию на "Интервидении"
Ярослав Дронов стал самым популярным эстрадным исполнителем среди россиян
19 мая 2025, 16:35, ИА Амител
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) представит Россию на конкурсе "Интервидение", объявили в эфире "Пусть говорят" на Первом канале.
Организаторы мероприятия рассказали РИА Новости, что при выборе артиста опирались, в том числе, на данные ВЦИОМ, согласно которым SHAMAN стал самым популярным эстрадным исполнителем 2024 года.
"Это свидетельствует о росте общественной поддержки и расширении аудитории артиста", – отметили они.
Напомним, в этом году Россия возродит телевизионный музыкальный конкурс "Интервидение", проводившийся с 1965 по 1977 год по аналогии с зарубежным. По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, в нем примут участие 25 стран, причем ведутся переговоры об участии артистов из США и Европы. Конкурс пройдет 20 сентября на площадке "Live Арена" в Москве.
Ранее австрийский певец стал победителем "Евровидения-2025".
16:40:42 19-05-2025
Позорище
16:46:08 19-05-2025
Еще бы Бузову позвали...
16:53:03 19-05-2025
Никто и не сомневался. Но лучше чем ге" евровидение
16:54:35 19-05-2025
Кто бы сомневался. Он и победит, наверное?
17:00:27 19-05-2025
беспилоткин "стал самым популярным эстрадным исполнителем среди россиян" - при этом его даже в сотне чарта яндекс музыки нет... ну это прорыв, адназначна
18:08:13 19-05-2025
Гость (17:00:27 19-05-2025) беспилоткин "стал самым популярным эстрадным исполнителем ср... Ему не нужно место в Яндекс музыке, его место в наших сердцах
21:11:39 19-05-2025
Гость (18:08:13 19-05-2025) Ему не нужно место в Яндекс музыке, его место в наших сердца...
Еще раз напишу! Говори за себя! Это чудо мне не надо! Ни в одном органе! Душман, блин!
17:13:47 19-05-2025
какой позор
17:17:04 19-05-2025
Конъюктура правит балом. Был Кобзон,потом Газман, сейчас Шаман. Со вкусом у аудитории очень плохо, но их большинство. А то, что действидельно достойно внимания,остаётся за кадром .
18:41:46 19-05-2025
Гость (17:17:04 19-05-2025) Конъюктура правит балом. Был Кобзон,потом Газман, сейчас Шам... Это все еще с Талькова началось.
20:58:23 19-05-2025
Гость (17:17:04 19-05-2025) Конъюктура правит балом. Был Кобзон,потом Газман, сейчас Шам... И Спасибо им огромное, за любовь к Родине и патриотизм.
22:04:53 19-05-2025
Гость (20:58:23 19-05-2025) И Спасибо им огромное, за любовь к Родине и патриотизм.... А вы хоть в курсе что означают термины Родина и патриотизм?
23:20:11 19-05-2025
гость (22:04:53 19-05-2025) А вы хоть в курсе что означают термины Родина и патриотизм?... Это про тех, кто не обгаживает всё русское и православное и помнит уроки истории. Только к словам цепляться научились.
09:13:48 20-05-2025
Гость (23:20:11 19-05-2025) Это про тех, кто не обгаживает всё русское и православное и ... так вы не только не знаете историю,но и русский язык раз не знаете что означают эти термины
17:28:38 19-05-2025
Это который без трусов живёт?
17:45:56 19-05-2025
интересно будет смотреть, хорошо, что проведут интервидение у нас
17:55:06 19-05-2025
А мне нравятся его патриотические песни, что вы видите плохого в этом? А личная жизнь его зачем вам?
18:44:03 19-05-2025
Гость (17:55:06 19-05-2025) А мне нравятся его патриотические песни, что вы видите плохо... Певец-народник. Когда-то была Зыкина - икона. Теперь Шаман. Что привязались к репертуару? Поёт -то хорошо. Какие вы все идеологически заряженные, противники по политическим мотивам!
20:59:38 19-05-2025
Гость (18:44:03 19-05-2025) Певец-народник. Когда-то была Зыкина - икона. Теперь Шаман. ... Так и я про это говорю. Хорошо поёт и Родину прославляет.
21:13:59 19-05-2025
Гость (18:44:03 19-05-2025) Певец-народник. Когда-то была Зыкина - икона. Теперь Шаман. ...
Уважаемый, пьяные соседи, что орут под кароке, тоже считают, что поют хорошо. Этот тоже просто орет! Вокальных данных ноль. И не надо это с легендой Зыкиной сравнивать.
09:43:37 20-05-2025
Гость (18:44:03 19-05-2025) Певец-народник. Когда-то была Зыкина - икона. Теперь Шаман. ... В каком месте он "поет хорошо"? Извините, но если в записи, то есть на фанере, когда все огрехи можно вычистить и вытянуть, он поет вот так - то там даже намека на голос нет. А уж эта, с позволения сказать, "опера" с его участием - это вообще трэш. Радует одно - судя по всему, господа оформители хорошо так приложились об лужу с ЦА этого поделия.
08:09:36 20-05-2025
Гость (17:55:06 19-05-2025) А мне нравятся его патриотические песни, что вы видите плохо... Плохого то, что в угоду властям и идеологии десоветизации он меняет стыдливо текст песен. В "Полюшко-поле" заменил "красной армии герои" на "русской армии герои", чем в корне изменил смысл песни. А у песни есть автор. ПОЗОР!!!
19:04:45 19-05-2025
Даже можно не сомневаться кто победит. Уже всё известно.
19:14:12 19-05-2025
Тот случай, когда его в дверь, а он в окно.
19:26:50 19-05-2025
А мне нравятся его патриотические песни.............................да,шаман патриот,только денежных знаков.желательно американских.
21:00:53 19-05-2025
Гость (19:26:50 19-05-2025) А мне нравятся его патриотические песни........................ А кто по-другому?
19:30:14 19-05-2025
Интервидение,Евровидение. Какая разница? После Евро только АВВА и Селин Дион стали МИРОВЫМИ ЗВЁЗДАМИ!!! Все остальные- ОТСТОЙ.
22:06:49 19-05-2025
Гость (19:30:14 19-05-2025) Интервидение,Евровидение. Какая разница? После Евро только ... Разница в том, что не только европейцы, но и азиаты, латинос, африканцы, да кто угодно. Должно быть интереснее.
21:26:10 19-05-2025
"Достойно" же представит россиян
На предстоящем "конкурсе" SHAMAN!
21:49:00 19-05-2025
девушку могли бы и по красивей найти а то страшненькая
08:12:50 20-05-2025
А Мизулину на подвевки возьмет?
09:17:53 20-05-2025
Дюша (08:12:50 20-05-2025) А Мизулину на подвевки возьмет?...
На подтанцовки.
09:15:22 20-05-2025
Ну и хорошо, а кто это?
Что то слышал, мизулинг или мизулингус зашаманили, а кто кого не понял...
10:48:18 20-05-2025
Достоин.
11:18:23 20-05-2025
Когда пытаешься проанализировать как в Кремле используют достижения советской власти и гордость народа за эти достижения в целях поднятия патриотизма, а на деле в целях укрепления существующего положения вещей и внедрения в головы ложных представлений о том, что современный режим в России является наследником достижений СССР, то первое, что хочется сказать - знаменитая фраза из анекдота : " Вы или крест снимите, или штаны наденьте..."
12:50:12 20-05-2025
Достойная смена Газманову. Или у нас очередь исполнителей стоит на патриотические песни?