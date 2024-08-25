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SHAMAN прокомментировал задержание Павла Дурова во Франции

Он добавил, что бизнесмена всегда ждут в России

25 августа 2024, 09:35, ИА Амител

SHAMAN / Фото: t.me/shaman_channel
SHAMAN / Фото: t.me/shaman_channel

Российский певец SHAMAN прокомментировал арест Павла Дурова во Франции. Пост об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Паш, родной, свободно и легко дышится только в России", – заявил Ярослав Дронов.

Он добавил, что в стране всегда ждут бизнесмена.

Вечером в субботу французские СМИ сообщили о задержании Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, имеющий французское гражданство, числится в списке разыскиваемых лиц. Его обвиняют в причастности к преступлениям, в том числе из-за отказа от сотрудничества с властями. В воскресенье ему могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.

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Комментарии 6

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Денис

10:56:43 25-08-2024

Кого-то интересует его мнение?

  22 Нравится
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Гость

11:26:07 25-08-2024

А группа поющие трусы что сказала?

  8 Нравится
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Гость

12:04:35 25-08-2024

Нуну, как-будто его бы не взяли под белы рученьки в России, когда Телеграм блокировали.

  4 Нравится
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Гость

12:32:56 25-08-2024

Фото щамана неудачное. Слащавенький. Лицо бабье

  15 Нравится
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Гость

17:19:14 25-08-2024

Гость (12:32:56 25-08-2024) Фото щамана неудачное. Слащавенький. Лицо бабье...
Это не фото неудачное...

  10 Нравится
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Гость

11:04:27 26-08-2024

а к кому он обращается? точно к Дурову? он ему точно "родной"? Не верится, что Дуров вообще знает о существовании этого персонажа

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