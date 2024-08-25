SHAMAN прокомментировал задержание Павла Дурова во Франции
Он добавил, что бизнесмена всегда ждут в России
25 августа 2024, 09:35, ИА Амител
Российский певец SHAMAN прокомментировал арест Павла Дурова во Франции. Пост об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Паш, родной, свободно и легко дышится только в России", – заявил Ярослав Дронов.
Он добавил, что в стране всегда ждут бизнесмена.
Вечером в субботу французские СМИ сообщили о задержании Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, имеющий французское гражданство, числится в списке разыскиваемых лиц. Его обвиняют в причастности к преступлениям, в том числе из-за отказа от сотрудничества с властями. В воскресенье ему могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.
10:56:43 25-08-2024
Кого-то интересует его мнение?
11:26:07 25-08-2024
А группа поющие трусы что сказала?
12:04:35 25-08-2024
Нуну, как-будто его бы не взяли под белы рученьки в России, когда Телеграм блокировали.
12:32:56 25-08-2024
Фото щамана неудачное. Слащавенький. Лицо бабье
17:19:14 25-08-2024
Гость (12:32:56 25-08-2024) Фото щамана неудачное. Слащавенький. Лицо бабье...
Это не фото неудачное...
11:04:27 26-08-2024
а к кому он обращается? точно к Дурову? он ему точно "родной"? Не верится, что Дуров вообще знает о существовании этого персонажа