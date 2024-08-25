SHAMAN прокомментировал задержание Павла Дурова во Франции

Он добавил, что бизнесмена всегда ждут в России

25 августа 2024, 09:35, ИА Амител

SHAMAN / Фото: t.me/shaman_channel

Российский певец SHAMAN прокомментировал арест Павла Дурова во Франции. Пост об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Паш, родной, свободно и легко дышится только в России", – заявил Ярослав Дронов.

Он добавил, что в стране всегда ждут бизнесмена.

Вечером в субботу французские СМИ сообщили о задержании Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже при выходе из частного самолета из Азербайджана. По данным прессы, Дуров, имеющий французское гражданство, числится в списке разыскиваемых лиц. Его обвиняют в причастности к преступлениям, в том числе из-за отказа от сотрудничества с властями. В воскресенье ему могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.