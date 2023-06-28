Шаманские бубны и выставка в Петербурге. Краеведческий музей Алтая отмечает 200-летие

Алтайский краеведческий музей провел основные мероприятия в честь своего 200-летия

28 июня 2023, 17:00, ИА Амител

Концерт в концертном зале "Сибирь"/ Фото: Антон Дегтярев

Алтайский краеведческий музей летом 2023 года отмечает 200-летие. Это событие празднуется масштабно: в Барнаул прибыли музейные работники из разных регионов России. Они участвуют в научно-практической конференции, которая проходит с 26 по 30 июня, а 27 июня для гостей края и сотрудников музея провели праздничный концерт в зале "Сибирь". В тот же день открылась юбилейная выставка в Барнауле, а осенью краеведческий музей привезет свои экспонаты в Санкт-Петербург.

Шаманские бубны и Санкт-Петербург

Праздничные события в честь юбилея старейшего музея в Алтайском крае проводятся в течение всего 2023 года. Но одним из крупных мероприятий стала Всероссийская научно-практическая конференция "Музей и краеведение. Место и роль музеев в социокультурном пространстве России", которая проходит в Барнауле с 26 по 30 июня. Участие в ней принимают представители разных регионов страны, которые приехали в столицу края, чтобы поделиться друг с другом опытом работы в музейной сфере.

"Это самое масштабное празднование, которое у нас когда-либо было. Гости прибыли из 30 регионов. Это Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Горно-Алтайск, Иркутск, Томск, Новосибирск, Тюмень и из других мест. У нас много общего, много взаимосвязей, мы делимся опытом, выстраиваем отношения, обсуждаем проекты и будущие выставки", – рассказала директор алтайского Краеведческого музея Наталья Вакалова.

В этом году в связке с другими регионами Краеведческий музей проведет две масштабные выставки, сообщила Наталья Вакалова. Первую – "Эхо шаманского бубна" – привезет в Барнаул Иркутский краеведческий музей. Его директор Сергей Ступин рассказал amic.ru, что увидеть экспозицию можно будет с 12 сентября по 14 ноября.

"Выставка интересная. У нас одна из богатейших коллекций по шаманской атрибутике, которая формировалась еще с конца XIX века. Очень активно работал сибирский отдел Русского географического общества – были экспедиции в Якутию, на Дальний Восток, сформировалась коллекция, которая позволяет представить опыт шаманизма наглядно, предметно. Выставка уже апробирована, она была в Монголии, в Комсомольске-на-Амуре. А в рамках юбилейного года мы привезем ее сюда, чтобы жители Барнаула смогли с ней познакомиться. Всего там 64 предмета", – сообщил подробности Сергей Ступин.

Сергей Ступин / Фото: Антон Дегтярев

Второй проект алтайский краеведческий музей реализует с Санкт-Петербургом. В этом случаем уже наш музей повезет свои лучшие экспонаты в Санкт-Петербург – в Петропавловскую крепость, где располагается Музей истории Санкт-Петербурга.

Ученый секретарь петербургского музея Родион Зеленков отметил, что "турне" состоится уже осенью и алтайские экспонаты в Петербурге с нетерпением ждут.

"Алтай для Петербурга – это место, откуда привозили железо, серебро для соборов и императорских резиденций. Для камнерезного искусства здесь также добывали камни. Это гордость нашей общей истории. В Петропавловской крепости императорские надгробия сделаны из монолита, добытого на Алтае, и из зеленой алтайской яшмы. И для нас гордость принимать алтайских коллег в наших стенах и дать петербуржцам возможность оценить что-то из ваших экспонатов. Мы надеемся, что это вызовет резонанс, потому что выставка точно будет интересной", – сказал Родион Зеленков.

А что сейчас интересного проходит в музее?

В честь юбилея 27 июня краеведческий музей открыл удивительную выставку в Барнауле.

В этой экспозиции сотрудники музея показывают связь важных событий в истории мира и страны: отмена крепостного права, революция, война, гибель Титаника и так далее – с тем, что происходило в это время в нашем регионе. А еще в эти дни в музее можно увидеть самый редкий экспонат, самый дорогой и самый интимный.





















































Концерт в зале "Сибирь"/ Фото: Антон Дегтярев

"Вклад в сохранение нашей истории"

Частью праздника стал масштабный концерт в зале "Сибирь". На его сцене в танцах и песнях показали историю Краеведческого музея. Перед собравшимися выступили детский хор, ансамбль "Алтай" и другие коллективы, одетые большей частью в исторические костюмы.

"Музеи бывают разные, но краеведческие – особые. Они все со своей историей, характером, традициями, подходами. Это не только краеведение, а хранилище всей истории нашей страны. И в нашем музее не только экспонаты истории края, они связаны с историей государства и даже выходят за его пределы. Конечно, мы понимаем, что музей – это не только бережно сохраненное прошлое и настоящее, но и будущее", – подчеркнул заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова также напомнила, что Краеведческий музей обладает самой большой коллекцией и является методическим центром всех краеведческих музеев в регионе. Она отметила, что здесь работает "замечательная команда людей с большим зарядом идей". Глава ведомства добавила, что к 200-летию были планы открыть новые объекты музея. Реализовать их помешала пандемия коронавируса и политические события. Тем не менее Минкульт собирается воплотить все задумки в жизнь – только чуть позже.

"У нас в разгаре работы по реконструкции здания военно-исторического музея (на пр. Комсомольском). Мы не отменяем планы и по реконструкции исторического корпуса краеведческого музея (на Ползунова, 46), просто будем делать это поэтапно с учетом экономических особенностей и сдачи предыдущих корпусов. Мы занимаемся комплектованием фондов музея, выделяем на это средства и мы с большой гордостью, большим уважением относимся к тем людям, которые в нашем музейном деле каждодневно работают и вносят большой вклад в сохранение нашей истории", – сказала Елена Безрукова.