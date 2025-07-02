"Шансов мало". Жительница Барнаула, у которой полиция изъяла авто, обратилась к Бастрыкину

Пока автомобиль девушке всё ещё не вернули

02 июля 2025, 11:20, Антон Дегтярев

Полина Петрова/ Фото: предоставлено Полиной Петровой

Жительница Барнаула Полина Петрова, у которой правоохранители изъяли автомобиль Mazda 6 и отдали его другому человеку, пожаловалась главе российского следкома Александру Бастрыкину. Обращение она отправила 7 июня 2025 года и ответа пока не получила. Автомобиль ей всё ещё не вернули — и правоохранители говорят девушке, что шансов на это сейчас почти нет. Об этом девушка рассказала amic.ru.

Полина Петрова купила автомобиль Mazda 6 в 2023 году, а через год и три месяца оказалось, что авто замешано в мошеннической схеме. Девушка оставила автомобиль в полиции, но правоохранители передали его некой гражданке Паутовой, которая написала заявление в полицию. При этом Паутова в ПТС не была вписана, а в машине находились личные вещи Петровой. Затем автомобиль продали ещё дважды: в Бийск и в Республику Алтай. Подробнее о ситуации Полины Петровой можно прочитать здесь.

По словам Полины Петровой, она уже обратилась во все возможные инстанции за помощью, но результата это пока не принесло. В суд она ещё не подала, потому "не знает", с кем вообще ей судиться.

"Машина стоит в полиции Центрального района. Ходила к следователю, к начальнику полиции. Мне говорят, что сейчас за машину будут бороться двое — я и последний собственник, который после меня её покупал. По их словам, суд, вероятно, присудит машину ему, потому что он купил её якобы добросовестно. Мне документы не показывают, я всё ещё прохожу по делу как свидетель. Правоохранители предлагают требовать деньги у человека, у которого я покупала машину. Говорят, что вернуть машину даже по суду шансов мало", — рассказала она.

Также Полина Петрова отметила, что также писала письмо президенту РФ, однако обращение направили в МВД Алтайского края. Оттуда ей ответили, что "нарушений в действиях сотрудников полиции не найдено".

Отметим, что сейчас из-за ситуации с автомобилем возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием"). Решение о том, кому должен принадлежать автомобиль, примет суд, рассказывали ранее amic.ru в МВД.