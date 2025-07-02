"Шансов мало". Жительница Барнаула, у которой полиция изъяла авто, обратилась к Бастрыкину
Пока автомобиль девушке всё ещё не вернули
02 июля 2025, 11:20, Антон Дегтярев
Жительница Барнаула Полина Петрова, у которой правоохранители изъяли автомобиль Mazda 6 и отдали его другому человеку, пожаловалась главе российского следкома Александру Бастрыкину. Обращение она отправила 7 июня 2025 года и ответа пока не получила. Автомобиль ей всё ещё не вернули — и правоохранители говорят девушке, что шансов на это сейчас почти нет. Об этом девушка рассказала amic.ru.
Полина Петрова купила автомобиль Mazda 6 в 2023 году, а через год и три месяца оказалось, что авто замешано в мошеннической схеме. Девушка оставила автомобиль в полиции, но правоохранители передали его некой гражданке Паутовой, которая написала заявление в полицию. При этом Паутова в ПТС не была вписана, а в машине находились личные вещи Петровой. Затем автомобиль продали ещё дважды: в Бийск и в Республику Алтай. Подробнее о ситуации Полины Петровой можно прочитать здесь.
По словам Полины Петровой, она уже обратилась во все возможные инстанции за помощью, но результата это пока не принесло. В суд она ещё не подала, потому "не знает", с кем вообще ей судиться.
"Машина стоит в полиции Центрального района. Ходила к следователю, к начальнику полиции. Мне говорят, что сейчас за машину будут бороться двое — я и последний собственник, который после меня её покупал. По их словам, суд, вероятно, присудит машину ему, потому что он купил её якобы добросовестно. Мне документы не показывают, я всё ещё прохожу по делу как свидетель. Правоохранители предлагают требовать деньги у человека, у которого я покупала машину. Говорят, что вернуть машину даже по суду шансов мало", — рассказала она.
Также Полина Петрова отметила, что также писала письмо президенту РФ, однако обращение направили в МВД Алтайского края. Оттуда ей ответили, что "нарушений в действиях сотрудников полиции не найдено".
Отметим, что сейчас из-за ситуации с автомобилем возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием"). Решение о том, кому должен принадлежать автомобиль, примет суд, рассказывали ранее amic.ru в МВД.
11:29:53 02-07-2025
У перекупов покупала?
11:38:13 02-07-2025
Роль Паутовой в этой схеме?
Собственник отдал кому-то ПТС и ключи?
12:00:39 02-07-2025
Гость (11:38:13 02-07-2025) Роль Паутовой в этой схеме? Собственник отдал кому-то ПТ...
Возможно Паутова была супругой продавца который скинул тачку на разводе перекупу без разрешения супруги.
11:45:00 02-07-2025
Нарушений нет, вправе отжимать автомобили? Или обязаны были подписать ответственное хранение?
11:58:54 02-07-2025
А ПТС у кого сейчас?
12:23:23 02-07-2025
Рабочая схема.
13:33:32 02-07-2025
Уже третий десяток лет одно и то-же. Неужели невозможно навести порядок в продаже квартир и авто, что-бы не страдал добросовестный покупатель? Есть же опыт других стран где с мошенниками разговор короток и шансов обогатится у них нет.
15:42:33 02-07-2025
Гость (13:33:32 02-07-2025) Уже третий десяток лет одно и то-же. Неужели невозможно наве... А зачем? В мутной водичке рыбка хорошая ловится!
16:30:46 02-07-2025
Гость (13:33:32 02-07-2025) Уже третий десяток лет одно и то-же. Неужели невозможно наве... У нас даже на законодательном уровне хотят защитить права продавца, а не добропорядочного покупателя. Т.е. если продавцу вкрутили уши ересь мошенники, он продал тачку или квартиру, отдал деньги жуликам. Сделку признают недействительной, товар останется за туповатым продавцом, а добропорядочный покупатель без денег.
18:50:58 02-07-2025
Не понимаю, я пришел в ГИБДД, мне госорган выдал СТС , все, я собственник, я оплатил госпошлину, на каком основании у меня изымают авто? Раз мне выдали СТС, значит все хорошо, так и спрашивайте с ГИБДД! Пусть они возмещают ущерб третьим или пятым лицам
18:55:01 02-07-2025
При покупке авто смотрите сразу документы, там должен быть вписан в птс и стс тот кто продает авто и никто другой каким бы сладким не было объявление! Берете паспорт кто продает и сверяетесь!