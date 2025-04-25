Нарушений закона со стороны сотрудников полиции проверка пока не выявила

25 апреля 2025, 15:40, Антон Дегтярев

Автомобиль Mazda 6, принадлежащий Полине Петровой / Фото: предоставлено Полиной Петровой

Уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием") возбудили правоохранители из-за ситуации с автомобилем Mazda 6 жительницы Барнаула Полины Петровой, сообщили в пресс-службе барнаульского МВД в ответ на запрос amic.ru. Ранее девушка жаловалась, что эту машину вместе с личными вещами Петровой полицейские изъяли и без уведомления передали другому лицу.

"Расследуется уголовное дело"

В полиции указали, что сейчас расследуется уголовное дело. Других деталей произошедшего в МВД не пояснили.

"По фактам, указанным в запросе, в отделе полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу расследуется уголовное дело. Иную информацию относительно хода и результатов расследования указанного уголовного дела предоставить не можем по причине недопустимости разглашения данных предварительного расследования, установленного статьей 161 УПК РФ", – пояснили amic.ru в пресс-службе МВД.

По ч. 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием") максимальное наказание – до шести лет лишения свободы со штрафом 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или дохода лица за период до шести месяцев, а также с ограничением свободы до полутора лет.

Отметим, что девушка купила машину в 2023 году, а через год и три месяца оказалось, что авто замешано в мошеннической схеме. Петрова оставила машину в полиции, однако правоохранители без ведома собственницы передали ее другому человеку – некой Паутовой, которая написала заявление в полицию. При этом Паутова в ПТС вписана не была, а в авто на тот момент находились личные вещи Петровой, рассказала Полина amic.ru. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.

Полина Петрова за рулем автомобиля / Фото: amic.ru

"Нарушений не установлено"

Полина Петрова обратилась в Главное управление МВД по Алтайскому краю, где ей ответили, что автомобиль уже изъяли правоохранители, сообщила она amic.ru.

Также источник рассказал amic.ru, что автомобиль уже доставили в Барнаул и он находится в полиции. Решение о том, кому будет принадлежать машина, примет суд. А вот в действиях сотрудников МВД правонарушений проверка пока не выявила, сообщили Петровой в региональном управлении МВД в ответ на обращение.

"В результате проведенной проверки нарушений действующего законодательства со стороны сотрудников отдела полиции по Центральному району города Барнаула не установлено", – ответили девушке в краевом МВД.

Напомним, что после передачи автомобиля Паутовой его продали еще два раза: в Бийск и в Республику Алтай. При этом у Полины Петровой имеются все документы на транспортное средство. Сейчас Полина Петрова платит кредит за машину и обращается в различные инстанции за помощью.