Возбуждено дело. Полиция Барнаула прокомментировала ситуацию с изъятой у горожанки машиной
Нарушений закона со стороны сотрудников полиции проверка пока не выявила
25 апреля 2025, 15:40, Антон Дегтярев
Уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием") возбудили правоохранители из-за ситуации с автомобилем Mazda 6 жительницы Барнаула Полины Петровой, сообщили в пресс-службе барнаульского МВД в ответ на запрос amic.ru. Ранее девушка жаловалась, что эту машину вместе с личными вещами Петровой полицейские изъяли и без уведомления передали другому лицу.
"Расследуется уголовное дело"
В полиции указали, что сейчас расследуется уголовное дело. Других деталей произошедшего в МВД не пояснили.
"По фактам, указанным в запросе, в отделе полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу расследуется уголовное дело. Иную информацию относительно хода и результатов расследования указанного уголовного дела предоставить не можем по причине недопустимости разглашения данных предварительного расследования, установленного статьей 161 УПК РФ", – пояснили amic.ru в пресс-службе МВД.
По ч. 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием") максимальное наказание – до шести лет лишения свободы со штрафом 80 тысяч рублей или в размере зарплаты или дохода лица за период до шести месяцев, а также с ограничением свободы до полутора лет.
Отметим, что девушка купила машину в 2023 году, а через год и три месяца оказалось, что авто замешано в мошеннической схеме. Петрова оставила машину в полиции, однако правоохранители без ведома собственницы передали ее другому человеку – некой Паутовой, которая написала заявление в полицию. При этом Паутова в ПТС вписана не была, а в авто на тот момент находились личные вещи Петровой, рассказала Полина amic.ru. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.
"Нарушений не установлено"
Полина Петрова обратилась в Главное управление МВД по Алтайскому краю, где ей ответили, что автомобиль уже изъяли правоохранители, сообщила она amic.ru.
Также источник рассказал amic.ru, что автомобиль уже доставили в Барнаул и он находится в полиции. Решение о том, кому будет принадлежать машина, примет суд. А вот в действиях сотрудников МВД правонарушений проверка пока не выявила, сообщили Петровой в региональном управлении МВД в ответ на обращение.
"В результате проведенной проверки нарушений действующего законодательства со стороны сотрудников отдела полиции по Центральному району города Барнаула не установлено", – ответили девушке в краевом МВД.
Напомним, что после передачи автомобиля Паутовой его продали еще два раза: в Бийск и в Республику Алтай. При этом у Полины Петровой имеются все документы на транспортное средство. Сейчас Полина Петрова платит кредит за машину и обращается в различные инстанции за помощью.
15:45:16 25-04-2025
отдали машину человеку, который даже нигде не вписан? как она доказала , что владелица? зуб дала!?
16:10:24 25-04-2025
гость (15:45:16 25-04-2025) отдали машину человеку, который даже нигде не вписан? как он... а вписанным быть не обязательно чтоб быть хозяином авто, мог быть раньше договор купли-продажи на ее имя, а ставить на учет она не стала
15:47:29 25-04-2025
Ворон ворону глаз не выклюет. Сотрудники МВД против себя не работают.
15:52:57 25-04-2025
Нарушений закона со стороны сотрудников полиции проверка пока не выявила --- Я же говорил - Отмажутся.
16:12:50 25-04-2025
изъяли вещдок по мошенничеству,передали третьему лицу,который продал вещдок,поехали опять изъяли,сейчас можно очередной раз передавать третьему лицу для продажи и последующего изъятия
раз нарушений нет,после этого даже Остап Бендер в сторонке нервно курит
16:59:22 25-04-2025
гость (16:12:50 25-04-2025) изъяли вещдок по мошенничеству,передали третьему лицу,которы... Всё верно. Кто больше даст, тому и машина. Гибким надо быть! Рынок! Капитализация! Учите книжки).
18:16:36 25-04-2025
гость (16:12:50 25-04-2025) изъяли вещдок по мошенничеству,передали третьему лицу,которы... А схема то рабочая, только девочку Полину жалко
17:31:58 25-04-2025
"В результате проведенной проверки нарушений действующего законодательства со стороны сотрудников отдела полиции по Центральному району города Барнаула не установлено", – ответили девушке в краевом МВД.//////////////////////ну да, закрыли ворота и держали девушку на территории отделения полиции (похоже, даже в туалет не пускали) пока не подписала акт об изъятии - это по действующему законодательству так полагается?
18:16:41 25-04-2025
Гость (17:31:58 25-04-2025) "В результате проведенной проверки нарушений действующего за... именно так, именно по законодательству
19:01:23 25-04-2025
Гость (17:31:58 25-04-2025) "В результате проведенной проверки нарушений действующего за... Вы сериалов про полицию Майами насмотрелись?
Это Россия.
18:59:52 25-04-2025
"Спасибо за сотрудничество"
😆
08:15:10 26-04-2025
Как нет нарушений? В других регионах ОПГ, участвующие в схеме полицейские сидят, у нас расследовать некому? Так поможем , отправил в следком новость, пусть проверят законность! Опять местное начальство штаны протирает, работать не хотят пока "возбуждённым органом " из Москвы не направят?
07:01:00 27-04-2025
Без быстрыкина не справляются, надо помочь