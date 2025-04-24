Девушка из Барнаула отдала автомобиль полиции для расследования уголовного дела, а его без суда передали другому лицу

24 апреля 2025, 07:15, Антон Дегтярев

Автомобиль Полины Петровой / Фото: amic.ru

Девушка из Барнаула Полина Петрова лишилась автомобиля, доверившись сотрудникам полиции. Она купила машину Mazda 6, а через некоторое время оказалось, что автомобиль был замешан в мошеннической схеме. Петровой пришлось оставить машину в полиции, однако правоохранители без ведома собственницы отдали авто другому человеку. Сейчас "Мазда" находится в розыске, а девушка всеми силами пытается добиться справедливости. Подробнее о ее истории – в материале amic.ru.

"Я доверяла органам"

Жительница Барнаула Полина Петрова в сентябре 2023 года приобрела автомобиль на популярном сайте объявлений у некоего Олега Оленина за 450 тысяч рублей, взяв для этого потребительский кредит. Настораживало девушку только одно – в паспорте технического средства был записан некто Морин, а не Олег Оленин. Но мужчина объяснил, что машину он получил от Морина за долги, и поэтому имени Оленина в ПТС нет. Девушка ему поверила, так как опыта в покупке авто у нее еще не было.

"В ПТС был записан Морин, но это моя первая машина, мне было 20 лет. Оленин объяснил, что Морин должен был ему деньги и отдал в качестве уплаты долга машину, с ключами, документами и даже с резиной. На автомобиль я заказывала отчет, сделала все проверки. По документам все было в порядке – ни в розыске, ни под арестом автомобиль не был, все было в порядке. У машины имелось не более десяти владельцев, в ГАИ ее нормально поставили на учет, все документы проверяли", – отметила пострадавшая.

Автомобиль Полины Петровой / Фото: amic.ru

Девушка вложила в "Мазду" около 200 тысяч рублей – сделала двери, фары и устранила недостатки, которые были в авто. Общие затраты на машину составили около 900 тысяч рублей (из них 200 тысяч пошло на ремонт, а 690 тысяч с учетом процентов она должна выплатить по кредиту до 2028 года), однако автомобилем Полина пользовалась всего год и три месяца.

В сентябре 2024-го Петровой позвонили из полиции и попросили подъехать в отделение по Центральному району, так как с ее машиной "ранее были совершены мошеннические действия". Девушка запаниковала, но ей сказали, что правоохранители попросят ее просто написать объяснение, как и у кого она купила машину.

"Я доверяла органам, как и любой человек. Написала объяснение, как все было, когда я покупала машину. По словам полицейских, какая-то женщина по фамилии Паутова написала заявление в полицию о том, что продала автомобиль своему директору, отдала документы, а деньги ей так и не передали. Больше она ничего не сообщила. Полицейские обещали, что никто у меня машину не заберет", – рассказала она.

В итоге девушку выслушали и отпустили, ограничившись объяснением.

Полина Петрова за рулем автомобиля / Фото: предоставлено Полиной Петровой

"Пыталась отвоевать свою машину"

Однако в ноябре 2024 года Петровой снова позвонили из полиции Центрального района и попросили приехать в отдел, "чтобы сверить номера на автомобиле". Когда девушка прибыла на место, ее попросили "проехать во двор", вспоминает пострадавшая. После этого правоохранители закрыли ворота и неожиданно для Полины сказали, что машина изымается, остается на стоянке и ее опечатывают, так как транспортное средство "является вещественным доказательством по уголовному делу", отметила она.

"Они сказали, что машину мне никто не отдаст, заперли меня воротами и никуда не выпускали. Говорили, что пока я не подпишу документы и они не опечатают машину, я никуда не уйду. Я сидела до последнего, пыталась отвоевать свою машину, но в итоге подписала протокол изъятия транспортного средства, а также написала заявление на неизвестное лицо о том, что путем мошеннических действий мне с помощью Олега Оленина продали автомобиль. Заявление прикрепили к делу, которое возбудили по заявлению Паутовой", – пояснила она.

При этом, утверждает девушка, полицейские нарушили правовой порядок изъятия транспортного средства, так как авто забрали, составив протокол осмотра места происшествия. Однако двор полиции Центрального района никаким местом совершения преступления не был, говорит девушка. И фактически следователь не осматривал автомобиль, утверждает она.

Обращение Полины Петровой в УМВД по Барнаулу/ Фото: предоставлено Полиной петровой

Со слов Полины, полицейские заверили ее, что она вскоре сможет прийти с адвокатом и забрать автомобиль под сохранную расписку. Девушка последовала совету полицейских и попыталась несколько раз таким образом получить машину, отправляла заявления в МВД, но возвращать ей купленный автомобиль правоохранители отказывались.

"Все аресты и запреты чудом пропадают"

Вместо радостных новостей о возврате машины Полина сначала узнала, что ее сделали свидетелем по уголовному делу, из-за чего ни девушка, ни ее адвокат не могут ознакомиться с документами, которые касаются процесса. А затем, в январе 2025 года, Полине сообщили, что автомобиль (вместе с личными вещами Петровой) полицейские под сохранную расписку передали гражданке Паутовой, написавшей заявление в полицию. При этом уголовное дело по заявлению Паутовой все еще не рассмотрено, суд не дал оценку происшествию и не лишил Петрову права собственности на автомобиль, напомнила Полина.

"Я позвонила следователю, а он не знал, почему автомобиль отдали Паутовой. Она – никто, у нее не было никаких документов на машину. На каких основаниях полиция отдала автомобиль этой женщине, мне не сказали. Они сами подтвердили, что документов на машину у нее не было, но она была у кого-то вписана в страховку. В ПТС Паутова тоже не указана. При этом в машине были мои вещи – коврики, оплетка на руль, пахучки, подушка, зонтик, духи и сумка с деньгами", – пояснила Полина Петрова.

Полина Петрова / Фото со страницы Полины Петровой в соцсетях

Через месяц девушка увидела в интернете, что машину 23 января 2025 года продали в Бийске, в объявлении была указана та же цена, что и раньше, – 495 тысяч рублей. Также продавец обещал помочь покупателю поставить авто на учет.

Причем на тот момент на машине должен был стоять арест, все документы остались у Полины Петровой, поэтому передвигаться на авто Паутова вообще не имела права, говорит девушка. Но на этом сюрпризы не закончились. Уже через семь дней, 30 января 2025 года, автомобиль снова продали – на этот раз жителю Республики Алтай.

"Паутова не могла ничего делать с этой машиной. Но через месяц, когда она решает продать автомобиль, все аресты и запреты чудом пропадают. Я обратилась в Следком и прокуратуру, но никаких ответов не было. А потом оказалось, что после продажи в Бийске машину перепродали еще и в Горный Алтай мужчине, у которого она сейчас находится", – пояснила девушка.

Объявление о продаже автомобиля/ Фото: скриншот с сайта drom.ru

"Я буду платить кредит и ходить пешком"

Пострадавшая написала несколько обращений в Следком и прокуратуру Центрального района, но они результата не дали. Полина Петрова также отправила письмо на имя президента России, планирует сообщить о своей проблеме в барнаульскую или краевую прокуратуру, а также пожаловаться главе российского Следкома Александру Бастрыкину.

Также она попросила городские паблики в соцсетях и СМИ опубликовать свою историю, чтобы о ее проблеме узнало как можно больше людей. После этого Полине написали два человека, у которых полиция Центрального района тоже на долгий срок забрала авто из-за "мошеннических действий" и так и не отдала. Правда, в их случаях никому машины не передавали и они все еще стоят на штрафстоянке.

"Такие случаи есть, они участились. Якобы просыпается какой-то собственник, у которого забрали машину и не отдали деньги. Наверное, не надо покупать такой автомобиль, когда в ПТС стоит один владелец, а продает машину другой человек. Но это была моя первая машина, я не знала, что такое может быть. Да и никак не подозревала, что можно отдать автомобиль без решения суда человеку, у которого нет никаких документов, а я буду платить кредит и ходить пешком", – отметила она.

Автомобиль Полины Петровой/ Фото: предоставлено Полиной Петровой

По словам Полины, ее машина примерно с 20 февраля 2025 года находится в розыске, но до сих пор свою "Мазду" Петрова так и не увидела.

В ближайшее время Полина Петрова намерена не только обращаться в инстанции, но и подать в суд и добиться возврата денег за свой автомобиль. По словам девушки, сейчас у нее главная цель – восстановить справедливость.

Amic.ru направил запрос в полицию Центрального района для уточнения деталей произошедшего.