Шесть человек погибли в страшном пожаре в Сибири
Среди погибших — четверо детей
26 мая 2026, 13:30, ИА Амител
Место смертельного пожара / Фото: прокуратура Омской области
Утром 26 мая огонь вспыхнул в одном из домов села Юрьевка в Омской области, сообщает прокуратура региона.
«В результате пожара погибли две женщины 2001 и 1990 года рождения и их четверо детей», — передали в ведомстве.
По предварительным данным, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем. Точную причину случившегося установят после проведения экспертиз.
Следственный комитет Омской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Чтобы координировать действия правоохранительных органов, на место выехал первый зампрокурора Омской области Андрей Хамошин.
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