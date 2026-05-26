Шесть человек погибли в страшном пожаре в Сибири

Среди погибших — четверо детей

26 мая 2026, 13:30, ИА Амител

Место смертельного пожара / Фото: прокуратура Омской области

Утром 26 мая огонь вспыхнул в одном из домов села Юрьевка в Омской области, сообщает прокуратура региона.

«В результате пожара погибли две женщины 2001 и 1990 года рождения и их четверо детей», — передали в ведомстве.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем. Точную причину случившегося установят после проведения экспертиз.

Следственный комитет Омской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Чтобы координировать действия правоохранительных органов, на место выехал первый зампрокурора Омской области Андрей Хамошин.