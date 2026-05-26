Два ребенка погибли при пожаре в заброшенном сарае в Алтайском крае

Обстоятельства произошедшего выясняют пожарные дознаватели и специалисты

26 мая 2026, 10:05, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Алтайском крае в райцентре Поспелиха двое детей погибли в результате пожара в неэксплуатируемом сарае, сообщает региональное МЧС.

«По предварительной информации, подростки 12 и 13 лет нередко проводили свободное время в брошенной постройке», — рассказали в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего выясняют пожарные дознаватели и специалисты пожарной лаборатории, проходят оперативно-следственные мероприятия, организована работа психологов.

Ранее в Камне-на-Оби при пожаре в частном доме погибли четыре человека: двое взрослых, пятилетний ребенок и восьмимесячный младенец.