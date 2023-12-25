Дома построят из кирпича и железобетонных панелей

25 декабря 2023, 08:38, ИА Амител

Проект ЖК на ул. Просторной, 396 / Фото: проектная компания "Планета", ИП "Черепанов С.В."

Микрорайон на пересечении Павловского тракта и ул. Просторной скоро прирастет новыми многоэтажками. В квартале уже возводят около десятка домов, на очереди – еще шесть. В них будет более тысячи квартир, в которых смогут проживать свыше двух тысяч человек. Проект ЖК рассматривали на градсовете 21 декабря.

Слияние с природой

Квартал, согласно эскизам, состоит из трех девятиэтажных домов, которые расположены по периметру, а также трех 17-этажных "башен" в центре. К одному из корпусов пристроено здание магазина.

На территории двора размещаются необходимые площадки: для игр детей, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой. Под жилым двором запроектированы две подземные автостоянки общей вместимостью 180 машино-мест.

"Расположение секций обусловлено сложившейся градостроительной ситуацией, охранными зонами инженерных коммуникаций с соблюдением нормативной инсоляции для жилых помещений и жилого двора", – отметил автор проекта, архитектор Сергей Черепанов.

В домах предусмотрены сквозные подъезды, колясочные, вестибюль со стойкой консьержа, кладовые для хранения в подвале. Всего в шести домах заложена 1041 квартира площадью от 28 до 98 квадратных метров. Средняя площадь квартир составила 50,2 "квадрата".

В дворовой части запроектированы две подземные автостоянки на 180 машино-мест. Дополнительные машино-места размещены вдоль улиц.

Расположение ЖК на ул. Просторной, 396 / Фото: проектная компания "Планета", ИП "Черепанов С.В."

Девятиэтажные дома построят из кирпича, 17-этажные – из железобетонных панелей. В отделке планируют использовать штукатурку, хризотилцементные панели и бетонную фасадную плитку, имитирующую кирпичную кладку.

"Следует отметить архитектурное оформление фасадов жилого комплекса, которое призвано визуально снизить этажность, сделать его более уютным при сохранении целостности образа. Для усиления выразительности жилого комплекса проектом предлагается разнообразное цветовое решение жилых корпусов. Использование "природных" цветов в архитектуре позволяет добиться визуального комфорта", – отмечено в проекте ЖК.

Распространенная ошибка

Во время обсуждения проекта главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников обратил внимание на расположение парковок вдоль домов. Их более 300. Эксперт обратился к нормативам, которые говорят, что при таком количестве машино-мест расстояние до окон домов должно быть 25 метров. По факту – 15.

Сергей Черепанов объяснил, что у ЖК не единая парковка, а группы. Поэтому озвученные Четошниковым нормативы в этом случае не применяются.

Однако главный архитектор наставил: в проекте въезд и выезд с одной парковки осуществляется не на улицу, а на другую парковку. В своде правил, регулирующих организацию машино-мест, по этому поводу говорится, что это единая парковка, а не группа.

"Эта ошибка достаточно часто тиражируется. Эту проблему нужно разрешать", – сказал Виктор Четошников.

Проект ЖК на ул. Просторной, 396 / Фото: проектная компания "Планета", ИП "Черепанов С.В."

Обсуждали на градсовете и вопрос выгула собак. Сергей Черепанов отметил, что для этих целей по нормативам подходят технические зоны сетей, большие пустыри.

"Такая территория находится в избытке слева от нашего квартала (там, где проходит ЛЭП. – Прим. ред.)", – сообщил докладчик.

Присутствующий на заседании представитель застройщика (компании "Алгоритм") добавил: девелопер намерен откорректировать проект планировки квартала, и площадка для выгула собак появится на аллее между кварталами. Она будет расположена в 300 метрах от ЖК.

Спорный двор

Член градсовета Евгений Носенко обратил внимание, что одну из детских площадок во дворе окружают дороги и парковки.

"Хотелось видеть единое ядро в центре двора, чтобы все площадки имели как минимум пешеходные связи, как максимум – были приближены друг к другу. Это позволило бы отдыхать там разновозрастным группам", – сказал Носенко.

Сергей Черепанов объяснил: проезды перед зданиями предусмотрены для выгрузки-разгрузки, чтобы жителям было удобно привозить крупногабаритные вещи. А вот разделение площадок по возрастам архитектор сделал намеренно.

"Если вспомнить более ранние проекты планировки, меня критиковали за создание огромного центрального ядра, похожего на пустырь. Все остальное было окружено "стеной", – отметил он.

В результате комиссия рекомендовала проект к реализации, а все замечания архитектор должен устранить в рабочем порядке.