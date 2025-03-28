Шесть россиян погибли при крушении батискафа в Египте

Информацию подтвердили в российском Генконсульстве

28 марта 2025, 07:26, ИА Амител

Египет / Flying Carpet / Unsplash

При крушении прогулочного батискафа около побережья курорта Хургада в Египте погибли шесть россиян. В их числе двое детей. Об этом сообщили в российском Генконсульстве.

"Генеральное консульство России в Хургаде с прискорбием сообщает, что в результате сегодняшней аварии батискафа "Синдбад" погибли шесть россиян, в том числе двое детей", – говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что в данный момент в больницах Хургады остаются семь российских граждан, среди которых пятеро – несовершеннолетние. Со слов врачей, опасений их состояние не вызывает.

Напомним, авария прогулочного батискафа в Хургаде произошла на расстоянии одного километра от берега. На борту находились 45 россиян. В больницы поступил 21 пострадавший, из которых 14 – граждане РФ. Ранее сообщалось о пяти погибших россиянах при крушении батискафа.