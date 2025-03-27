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В Египте затонул прогулочный батискаф. Погибли минимум четверо россиян

Всего на борту находилось 45 туристов из России, среди них были дети

27 марта 2025, 18:00, ИА Амител

Египет / Flying Carpet / Unsplash
Египет / Flying Carpet / Unsplash

В Египте в результате аварии прогулочного батискафа у берегов Хургады погибли по меньшей мере четверо российских туристов. Большинство пассажиров удалось спасти, им ничего не угрожает. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

"Большую часть туристов спасли, угрозы их жизни сейчас нет. Но четыре человека, к сожалению, погибли", – передает агентство.

Авария прогулочного батискафа произошла на расстоянии одного километра от берега, уточнило Генконсульство РФ. На борту находились 45 россиян, в том числе дети.

Летом 2024 года в Атлантическом океане неподалеку от Фолклендских островов затонуло рыболовецкое судно Argos Georgia под флагом острова Святой Елены. На борту было 27 человек: десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев.

Туризм Происшествия Египет

Комментарии 9

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Гость

18:09:14 27-03-2025

Прогулочный батискаф на 45 человек.
Звучит вполне безопасно.
Тем более в Египте

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Гость

18:59:35 27-03-2025

Гость (18:09:14 27-03-2025) Прогулочный батискаф на 45 человек.Звучит вполне безопас... совсем нет чувства самосохранения...

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Элен без ребят

20:25:05 27-03-2025

Гость (18:09:14 27-03-2025) Прогулочный батискаф на 45 человек.Звучит вполне безопас... да, точно! с детьми покататься на батискафе в Египте- самое то

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Гость

20:33:08 27-03-2025

Элен без ребят (20:25:05 27-03-2025) да, точно! с детьми покататься на батискафе в Египте- самое ... А разве египтянские батискафы не самые батискафные батискафы в мире? Почему в них нельзя с детьми кататься? У вас есть свои предложения для более увлекательного отдыха? Прокатиться на «Мир-1» и «Мир-2» до "Титаника"?

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Элен без ребят

10:22:06 28-03-2025

Гость (20:33:08 27-03-2025) А разве египтянские батискафы не самые батискафные батискафы... некоторым хоть на чем можно кататься

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Гость

20:41:49 27-03-2025

Джойстик Logitech F710 на борту присутствовал?

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Гость

08:05:30 28-03-2025

У нас Курск затонул на 72 метрах и всем пофиг было. А за батискаф в Египте вообще нас...много

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Гость

08:35:13 28-03-2025

Гость (08:05:30 28-03-2025) У нас Курск затонул на 72 метрах и всем пофиг было. А за бат... простым людям - не пофиг было!!!

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Гость

10:24:40 28-03-2025

Гость (08:35:13 28-03-2025) простым людям - не пофиг было!!!... да.

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