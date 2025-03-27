В Египте затонул прогулочный батискаф. Погибли минимум четверо россиян

Всего на борту находилось 45 туристов из России, среди них были дети

27 марта 2025, 18:00, ИА Амител

Египет / Flying Carpet / Unsplash

В Египте в результате аварии прогулочного батискафа у берегов Хургады погибли по меньшей мере четверо российских туристов. Большинство пассажиров удалось спасти, им ничего не угрожает. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

"Большую часть туристов спасли, угрозы их жизни сейчас нет. Но четыре человека, к сожалению, погибли", – передает агентство.

Авария прогулочного батискафа произошла на расстоянии одного километра от берега, уточнило Генконсульство РФ. На борту находились 45 россиян, в том числе дети.

Летом 2024 года в Атлантическом океане неподалеку от Фолклендских островов затонуло рыболовецкое судно Argos Georgia под флагом острова Святой Елены. На борту было 27 человек: десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев.