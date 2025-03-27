Пять российских туристов погибли при крушении батискафа в Египте

Личность еще одного погибшего не удалось установить

27 марта 2025, 20:40, ИА Амител

Египет / Flying Carpet / Unsplash

Пять россиян погибли при крушении прогулочного батискафа в Египте около побережья курорта Хургада. Всего жертвами аварии стали шесть человек. Об этом со ссылкой на источник в управлении скорой помощи Египта сообщает РИА Новости.

"Среди погибших – пять россиян. Личность еще одного погибшего не установлена", – передает агентство.

Также указывается, что в больницы поступил 21 пострадавший, в том числе 14 россиян.

Как сообщает Telegram-канал Shot, в результате крушения как минимум один ребенок остался сиротой.

"В числе погибших супруги Равиль и Кристина Валиуллины. Вместе с ними на борту была их дочка, сейчас она в больнице", – говорится в публикации.

По информации канала, всего на борту находилось 15 детей.

Напомним, авария прогулочного батискафа в Хургаде произошла на расстоянии одного километра от берега. На борту было 45 россиян.