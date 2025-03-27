Пять российских туристов погибли при крушении батискафа в Египте
Личность еще одного погибшего не удалось установить
27 марта 2025, 20:40, ИА Амител
Пять россиян погибли при крушении прогулочного батискафа в Египте около побережья курорта Хургада. Всего жертвами аварии стали шесть человек. Об этом со ссылкой на источник в управлении скорой помощи Египта сообщает РИА Новости.
"Среди погибших – пять россиян. Личность еще одного погибшего не установлена", – передает агентство.
Также указывается, что в больницы поступил 21 пострадавший, в том числе 14 россиян.
Как сообщает Telegram-канал Shot, в результате крушения как минимум один ребенок остался сиротой.
"В числе погибших супруги Равиль и Кристина Валиуллины. Вместе с ними на борту была их дочка, сейчас она в больнице", – говорится в публикации.
По информации канала, всего на борту находилось 15 детей.
Напомним, авария прогулочного батискафа в Хургаде произошла на расстоянии одного километра от берега. На борту было 45 россиян.
00:30:38 28-03-2025
ужасно. и в то же время думаю - чо это за люди без башни, полезли в подлодку?! ну посноркал и посмотрел риф, зачем такие экстримы на судне, которое так себе посудина принадлежащая отелю?
11:58:19 28-03-2025
В то время когда нашим парням на переднем крае нужна любая помощь - эти вот так называемые туристы палят огромное бабло по заграницам на сомнительные развлечения. Нужно серьёзно их проверить на предмет любви к Родине, и может даже обратно не впускать за измену.