Четырёхдневная рабочая неделя: когда её введут и как это будет работать?
Депутаты Госдумы оценили возможность перехода на четырёхдневную рабочую неделю
25 апреля 2023, 16:24, ИА Амител
Переход на четырёхдневку обсуждают в России уже несколько лет. Сократить рабочую неделю впервые предложил нынешний зампред (а тогда премьер-министр) Совбеза Дмитрий Медведев в 2019 году. В 2021-го он инициировал проведение такого эксперимента в регионах России. Так что некоторые компании уже ждут это изменение с нетерпением.
Когда в стране введут четырёхдневную рабочую неделю и в каких странах уже не работают по пятницам – читайте на amic.ru.
Что такое четырёхдневка и как она работает?
Четырёхдневка – это трудовой график, при котором сотрудники работают четыре дня вместо пяти. То есть, как правило, с понедельника по четверг.
А в пятницу – отдыхать.
Когда четырёхдневную рабочую неделю введут в России?
"В сегодняшней ситуации в России такого сделать нельзя. После победы в специальной военной операции такую систему можно рассмотреть. Сейчас, наоборот, нужно мобилизоваться", – передаёт слова депутата Максима Иванова "Подмосковье сегодня".
Почему в России не могут перейти на четырёхдневку?
Перейти на четырёхдневку не могут не только в связи со спецоперацией, но и потому, что это требует серьёзных финансовых затрат.
Кроме того, при переходе на укороченную рабочую неделю нужно учесть интересы тех предприятий, где трудятся по специальному графику. К примеру, организаций, где работают в три смены: работники получают один выходной через каждые три дня.
Зачем нужна четырёхдневка в России и чем она поможет?
В 2021-м Дмитрий Медведев говорил, что четырёхдневка – это новый подход к организации труда.
"Постоянная погоня за успехом оборачивается системной усталостью, хроническим стрессом, люди подчас просто сгорают на работе. Всё это приводит к снижению производительности труда", – объяснял он.
В каких странах уже проводят эксперимент с четырёхдневкой и как о нём отзываются?
Эксперимент с четырёхдневкой проводят во многих странах, например, в Исландии и Великобритании. Правда, там он не массовый и его подхватили только некоторые компании.
В Исландии 2,5 тыс. сотрудников перевели на 35-36 часовую рабочую неделю. В результате производительность либо осталась на прежнем уровне, либо выросла.
Великобритания перевела на сокращённую рабочую неделю 3 тыс. сотрудников. Респонденты заявили, что у них снизился уровень стресса и выгорания, улучшилось ментальное и физическое здоровье. А примерно 15% опрошенных и вовсе добавили, что не готовы вернуться к прежнему трудовому режиму ни за какие деньги.
Также напомним, что в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев подписал документ, который вводит четырёхдневную рабочую неделю с 1 июля.
16:41:30 25-04-2023
да наши буржуины удавятся, чем народу лучше сделать, за каждый час трясутся...
19:51:27 25-04-2023
Молодцы в Казахстане!
11:58:41 26-04-2023
Гость (19:51:27 25-04-2023) Молодцы в Казахстане!... Ой ли? Очередной пук в вечность...
06:17:40 26-04-2023
Естественно, что чем меньше человек работает, тем ему лучше. Особенно за те же деньги. Но и работодателей за дурачков считать не надо. Либо пятидневный объем впихнут в 4 дня, либо зарплату урежут на 20%.
08:08:49 26-04-2023
Скорей бы уже. А то вся жизнь на работе проходит.