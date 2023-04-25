Эксперимент с четырёхдневкой проводят во многих странах, например, в Исландии и Великобритании. Правда, там он не массовый и его подхватили только некоторые компании.

В Исландии 2,5 тыс. сотрудников перевели на 35-36 часовую рабочую неделю. В результате производительность либо осталась на прежнем уровне, либо выросла.

Великобритания перевела на сокращённую рабочую неделю 3 тыс. сотрудников. Респонденты заявили, что у них снизился уровень стресса и выгорания, улучшилось ментальное и физическое здоровье. А примерно 15% опрошенных и вовсе добавили, что не готовы вернуться к прежнему трудовому режиму ни за какие деньги.

Также напомним, что в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев подписал документ, который вводит четырёхдневную рабочую неделю с 1 июля.