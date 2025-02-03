Шик и величие. Яркие женские образы на 67-й церемонии "Грэмми"
Фото с ковровой дорожки премии
03 февраля 2025, 14:00, ИА Амител
67-я церемония вручения премии "Грэмми" состоялась 2 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе. На ней отмечены лучшие записи, композиции и исполнители за прошедший год.
Бейонсе получила самое большое количество номинаций – 11. За ней идут Charlie XCX и Post Malone, которые получили по восемь номинаций. Билли Айлиш и Кендрик Ламар и Post Malone удостоились по семь номинаций, по шесть – у Сабрины Карпентер, Чаппелл Рон и Тейлор Свифт.
В номинации "Лучшее сольное эстрадное исполнение" победила певица Сабрина Карпентер с песней "Эспрессо". Charlie XCX забрала статуэтку за номинацию "Лучший танцевальный/электронный альбом". Также певица выиграла номинацию "Лучшая танцевальная поп-запись" за песню Von dutch. Лучшим альбомом признан Cowboy Carter от Бейонсе. Лучшим новым исполнителем – американская певица Чаппелл Рон.
Запоминающимся событием на "Грэмми-2025" стала и ковровая дорожка. Самые яркие образы – в нашей фотоленте.
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