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Шик и величие. Яркие женские образы на 67-й церемонии "Грэмми"

Фото с ковровой дорожки премии

03 февраля 2025, 14:00, ИА Амител

Яркие женские образы на 67-ой церемонии "Грэмми"

67-я церемония вручения премии "Грэмми" состоялась 2 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе. На ней отмечены лучшие записи, композиции и исполнители за прошедший год.

Бейонсе получила самое большое количество номинаций – 11. За ней идут Charlie XCX и Post Malone, которые получили по восемь номинаций. Билли Айлиш и Кендрик Ламар и Post Malone удостоились по семь номинаций, по шесть – у Сабрины Карпентер, Чаппелл Рон и Тейлор Свифт.

В номинации "Лучшее сольное эстрадное исполнение" победила певица Сабрина Карпентер с песней "Эспрессо". Charlie XCX забрала статуэтку за номинацию "Лучший танцевальный/электронный альбом". Также певица выиграла номинацию "Лучшая танцевальная поп-запись" за песню Von dutch. Лучшим альбомом признан Cowboy Carter от Бейонсе. Лучшим новым исполнителем – американская певица Чаппелл Рон.

Запоминающимся событием на "Грэмми-2025" стала и ковровая дорожка. Самые яркие образы – в нашей фотоленте.

культура награды музыка

Комментарии 5

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Дюша

14:07:01 03-02-2025

Такое же дерьмо как наше МУЗ-ТВ...Полное отсутствие музыки. Сильно недостает Бузовой...Она бы там все гран-при забрала.

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Гость

09:16:14 04-02-2025

Дюша (14:07:01 03-02-2025) Такое же дерьмо как наше МУЗ-ТВ...Полное отсутствие музыки. ... Обычный уровень "музыки" для обычного американского гражданина, по статистике, более 56% которых не обладают умственными способностями, чтобы самостоятельно открутить пробку на бутылке виски, не сорвав при этом резьбы.

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Фреш

17:57:55 03-02-2025

Почему одни бабы? Извели все мужские хромосомы на американском олимпе певцов ртом?

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Гость

19:28:40 03-02-2025

Фреш (17:57:55 03-02-2025) Почему одни бабы? Извели все мужские хромосомы на американск... ХМ,ХМ... Да на баб не очень-то и похожи.

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Гость

09:49:09 04-02-2025

Самый яркий образ был у жинки Канье Веста, Бьянки. А эти слишком вычурные...

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