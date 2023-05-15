Школьница избила подругу в Сибири из-за мальчика и слухов

До конфликта девочки хорошо дружили

15 мая 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru / кадр из видео

В Новосибирской области школьница избила подругу на камеру, а видео "наказания" выложили в интернете, пишет "КП-Новосибирск".

Инцидент произошёл в городе Оби. До конфликта 16-летняя и 15-летняя девочки хорошо дружили. Как отмечает издание, школьницы поссорились из-за парня и слухов.

"Старшая девочка распространяла про подружку слухи разные. Говорила, что она с её мальчиком роман крутила", – рассказали знакомые школьниц.

Сами девочки подчеркнули, что драка не была спланирована – случайно встретились на улице и начали выяснять отношения. Кстати, они уже помирились. Однако родители ещё не знают о произошедшем, так что, возможно, история получит продолжение.

Ранее в Новосибирской области подростки избивали мальчика и заставляли искать место для смерти.