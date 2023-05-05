Подростков, избивших мальчика на Алтае, поставили на учёт и позвали убирать могилы

Привлечь их к уголовной ответственности нельзя, поскольку им ещё не исполнилось 14 лет

05 мая 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Подростков, которые избили мальчика на камеру в Романовском районе, поставили на учёт в отделе по делам несовершеннолетних. Как сообщает "МК" со ссылкой на источники, привлечь их к уголовной ответственности нельзя, поскольку им ещё не исполнилось 14 лет.

Речь идёт о четверых подростках. Один из них ранее уже состоял на учёте. Теперь там также находятся два мальчика и одна девочка.

Также этих ребят и других участников инцидента вместе с родителями пригласили на уборку могил ветеранов на местном кладбище.

Напомним, 21 апреля группа школьников окружила мальчика, после этого начали оскорблять, избивать и заставили встать на колени. Происходящее снимали на камеру. В произошедшем разбираются следователи и прокуроры. Причиной публичного "наказания" мог стать конфликт с девочкой.