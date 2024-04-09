Школьницу, изрезавшую лицо красивой подруги, не могут отправить в психлечебницу

Девочка уже четыре месяца ждет очереди на экспертизу

09 апреля 2024, 17:14, ИА Амител

Нападавшая (слева) и пострадавшая (справа) / Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на местных жителей

В Новосибирской области должны были еще перед Новым годом отправить в московскую психлечебницу девочку, учинившую жестокую расправу над подругой, но уже четыре месяца не могут этого сделать, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, инцидент произошел 1 октября. Девочки якобы пошли за грибами, в какой-то момент старшая ножом начала бить 13-летнюю подругу, у которой в итоге были изрезаны руки, шея, голова, горло и лицо почти все исполосовано. Врачи пять часов оперировали ребенка.

Сейчас пострадавшая находится на домашнем обучении, впереди у нее долгая реабилитация.

Напавшую школьницу суд отправил под домашний арест – это решение пытались оспорить, но не вышло. Сейчас она учится заочно.