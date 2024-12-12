Школьницы избили сверстницу в туалете и обрадовались популярности

Они попали в канал к Екатерине Мизулиной

12 декабря 2024, 17:10, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru Екатерина Смолихина

В Котельниках семь школьниц избили свою сверстницу в туалете учебного заведения и обрадовались, что попали в канал к Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает Baza.

"9 декабря девочки закрыли свою одноклассницу в туалете, начали издеваться над ней и снимать все на видео. Позже ролик утек в Сеть", – рассказали в издании.

По словам родителей пострадавшей, сотрудники школы узнали о случившемся, но попытались скрыть информацию. Они говорили, что девочка потеряла сознание из-за курения. Но у нее диагностировали черепно-мозговую травму.

Попавшее в Сеть видео привлекло внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она пообещала обратиться в прокуратуру и Следственный комитет. Однако подростки не только не испугались, но и обрадовались известности.

"Мама, мы популярные. Мы в канале у Мизулиной", – шутили школьницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за хулиганство. Школьницам может грозить до семи лет лишения свободы.