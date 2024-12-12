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Школьницы избили сверстницу в туалете и обрадовались популярности

Они попали в канал к Екатерине Мизулиной

12 декабря 2024, 17:10, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru Екатерина Смолихина

В Котельниках семь школьниц избили свою сверстницу в туалете учебного заведения и обрадовались, что попали в канал к Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает Baza.

"9 декабря девочки закрыли свою одноклассницу в туалете, начали издеваться над ней и снимать все на видео. Позже ролик утек в Сеть", – рассказали в издании.

По словам родителей пострадавшей, сотрудники школы узнали о случившемся, но попытались скрыть информацию. Они говорили, что девочка потеряла сознание из-за курения. Но у нее диагностировали черепно-мозговую травму.

Попавшее в Сеть видео привлекло внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она пообещала обратиться в прокуратуру и Следственный комитет. Однако подростки не только не испугались, но и обрадовались известности.

"Мама, мы популярные. Мы в канале у Мизулиной", – шутили школьницы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за хулиганство. Школьницам может грозить до семи лет лишения свободы.

Происшествия дети

Комментарии 9

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Бдыщ

18:03:11 12-12-2024

Поганки

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Гость

18:06:36 12-12-2024

Шакалки... Семеро на одну...

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Гость

18:31:29 12-12-2024

Гость (18:06:36 12-12-2024) Шакалки... Семеро на одну... ...
Это говорит о сплоченности

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Макс

21:23:17 12-12-2024

Гость (18:31:29 12-12-2024) Это говорит о сплоченности... 7 на 1? ну ок давай тебя одного отлупит толпа в составе 7 человек, если выживешь не беги потом в полицию плакаться.

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Гость

22:00:50 12-12-2024

Гость (18:31:29 12-12-2024) Это говорит о сплоченности... Это говорит о сговоре группы лиц. Которое утяжеляет наказание.

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Гость

18:25:07 12-12-2024

Котельники - это адский район Москвы в принципе (контингент). Обусловлено близостью к вещевому рынку "Садовод", вся страна о нем знает (замена Черкизона).

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Саня

21:06:46 12-12-2024

а потом расстроятся когда на учет поставят а в будущем никуда не возьмут =)

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Гость

21:07:24 12-12-2024

Какие поганки и шакалки...Твари.
Сколько лет этим особям? И что особенно жутко, что такого все больше и больше именно среди женского пола. Что не подобная новость, то именно фенимы...

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гость

07:51:59 13-12-2024

Когда уже станет понятно чиновникам в образовании и депутатам что безнаказанность и вседозволенность процветает стеди малолеток? Пора уже давно вернуть систему спецшкол и спецпту. И оценка по поведению тоже многих отрезвит. В первую очередь родителей.Закончить школу со справкой не многие захотят.Заигрались.

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