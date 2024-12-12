Школьницы избили сверстницу в туалете и обрадовались популярности
Они попали в канал к Екатерине Мизулиной
12 декабря 2024, 17:10, ИА Амител
В Котельниках семь школьниц избили свою сверстницу в туалете учебного заведения и обрадовались, что попали в канал к Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает Baza.
"9 декабря девочки закрыли свою одноклассницу в туалете, начали издеваться над ней и снимать все на видео. Позже ролик утек в Сеть", – рассказали в издании.
По словам родителей пострадавшей, сотрудники школы узнали о случившемся, но попытались скрыть информацию. Они говорили, что девочка потеряла сознание из-за курения. Но у нее диагностировали черепно-мозговую травму.
Попавшее в Сеть видео привлекло внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Она пообещала обратиться в прокуратуру и Следственный комитет. Однако подростки не только не испугались, но и обрадовались известности.
"Мама, мы популярные. Мы в канале у Мизулиной", – шутили школьницы.
Следственный комитет возбудил уголовное дело за хулиганство. Школьницам может грозить до семи лет лишения свободы.
18:03:11 12-12-2024
Поганки
18:06:36 12-12-2024
Шакалки... Семеро на одну...
18:31:29 12-12-2024
Гость (18:06:36 12-12-2024) Шакалки... Семеро на одну... ...
Это говорит о сплоченности
21:23:17 12-12-2024
Гость (18:31:29 12-12-2024) Это говорит о сплоченности... 7 на 1? ну ок давай тебя одного отлупит толпа в составе 7 человек, если выживешь не беги потом в полицию плакаться.
22:00:50 12-12-2024
Гость (18:31:29 12-12-2024) Это говорит о сплоченности... Это говорит о сговоре группы лиц. Которое утяжеляет наказание.
18:25:07 12-12-2024
Котельники - это адский район Москвы в принципе (контингент). Обусловлено близостью к вещевому рынку "Садовод", вся страна о нем знает (замена Черкизона).
21:06:46 12-12-2024
а потом расстроятся когда на учет поставят а в будущем никуда не возьмут =)
21:07:24 12-12-2024
Какие поганки и шакалки...Твари.
Сколько лет этим особям? И что особенно жутко, что такого все больше и больше именно среди женского пола. Что не подобная новость, то именно фенимы...
07:51:59 13-12-2024
Когда уже станет понятно чиновникам в образовании и депутатам что безнаказанность и вседозволенность процветает стеди малолеток? Пора уже давно вернуть систему спецшкол и спецпту. И оценка по поведению тоже многих отрезвит. В первую очередь родителей.Закончить школу со справкой не многие захотят.Заигрались.