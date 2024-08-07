Школьные линейки на День знаний перенесли на 2 сентября

Поскольку первый день осени приходится на воскресенье

07 августа 2024, 16:55, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Начало учебного года в 2024 году в России придется на 2 сентября, сообщают "Известия". Такую информацию указали в графике школьных четвертей и каникул, опубликованном Минпросвещения РФ.

Согласно представленному графику, учебный год в школах начнется в понедельник, 2 сентября, поскольку первый день осени приходится на воскресенье.

Торжественная линейка пройдет 2 сентября в привычном формате. Время проведения остается на усмотрении школ, однако обычно торжество начинается с 08:00 до 09:30.

После линейки должен пройти первый урок, главной темой которого станет мир на планете.