Школьные линейки на День знаний перенесли на 2 сентября
Поскольку первый день осени приходится на воскресенье
07 августа 2024, 16:55, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Начало учебного года в 2024 году в России придется на 2 сентября, сообщают "Известия". Такую информацию указали в графике школьных четвертей и каникул, опубликованном Минпросвещения РФ.
Согласно представленному графику, учебный год в школах начнется в понедельник, 2 сентября, поскольку первый день осени приходится на воскресенье.
Торжественная линейка пройдет 2 сентября в привычном формате. Время проведения остается на усмотрении школ, однако обычно торжество начинается с 08:00 до 09:30.
После линейки должен пройти первый урок, главной темой которого станет мир на планете.
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