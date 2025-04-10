Shot: мощный взрыв произошел в Подмосковье
Очевидцы заметили яркие вспышки в небе над Наро-Фоминском
10 апреля 2025, 08:50, ИА Амител
Жители подмосковного Наро-Фоминска услышали мощный взрыв вечером 9 апреля. Предположительно, город пытался атаковать беспилотник. Об этом сообщает Shot.
Со слов очевидцев, от громкого звука в некоторых районах города сработала сигнализация в автомобилях и затряслись стекла в оконных рамах домов.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Официальной информации пока не поступало.
Также, по сведениям Telegram-канала, дежурные средства ПВО уничтожили шесть БПЛА над территорией Калужской области. Из-за угрозы опасности в московском аэропорту Внуково и калужском Грабцево вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Напомним, в ночь на 9 апреля российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 158 украинских беспилотников над 11 регионами РФ, а также акваториями Азовского и Черного морей.
09:03:57 10-04-2025
Ну вот смотрите, если по 150-200 БПЛА запускают, значит их где то и из чего то производят. Ну или если не производят, то привозят от куда то. Где то разгружают, перевозят к местам хранения. Потом доставляют к местам запуска. Вопрос - почему на этих стадиях они не уничтожаются? Где всевидящее око космической группировки спутников слежения МО? Где работа ГРУ? Где агентурная работа? Где точечные удары искандерами, калибрами, боярышником, да хоть коровьей лепёхой? Или только по гостиницам и ресторанам попасть получается? Или это такая тактика проведения сво? Тогда это не сво, а бизнес. А как минимум жителям 11 регионов такой бизнес нравится?
09:28:56 10-04-2025
Гость (09:03:57 10-04-2025) Ну вот смотрите, если по 150-200 БПЛА запускают, значит их г...
Читайте ежедневные сводки МО, в них все ответы на все ваши вопросы.
09:39:00 10-04-2025
Гость (09:03:57 10-04-2025) Ну вот смотрите, если по 150-200 БПЛА запускают, значит их г... кто даст правильный ответ?
10:54:28 10-04-2025
Гость (09:03:57 10-04-2025) Ну вот смотрите, если по 150-200 БПЛА запускают, значит их г... бери ружье и вперед
12:04:13 10-04-2025
Гость (09:03:57 10-04-2025) Ну вот смотрите, если по 150-200 БПЛА запускают, значит их г... Я вам уже предлагал лично поехать проконтролировать
11:25:51 10-04-2025
значит их где то --- по всему миру. А самые крутые на Западе. Были бы деньги. А у них их немерено, им сотни миллиардов выделяют
18:04:24 10-04-2025
Изучив траектории полетов БПЛА и места, в которых их сбивали системы ПВО и средства радиоэлектронного подавления, эксперты нашли точку вероятного старта. Она находится в 660 километрах от российской столицы. Сомнительно, что 1,5-2 тысячи километров эти беспилотники могли пролететь до Москвы и ударить по «Москва-Сити». Предположительно, что это все-таки та огромная агентура Украины, СБУ, которая находится у нас в районе Подмосковья или в близлежащих областях. Легко. Но тогда возникает масса справедливых вопросов.