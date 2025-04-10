Shot: мощный взрыв произошел в Подмосковье

Очевидцы заметили яркие вспышки в небе над Наро-Фоминском

10 апреля 2025, 08:50, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

Жители подмосковного Наро-Фоминска услышали мощный взрыв вечером 9 апреля. Предположительно, город пытался атаковать беспилотник. Об этом сообщает Shot.

Со слов очевидцев, от громкого звука в некоторых районах города сработала сигнализация в автомобилях и затряслись стекла в оконных рамах домов.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Официальной информации пока не поступало.

Также, по сведениям Telegram-канала, дежурные средства ПВО уничтожили шесть БПЛА над территорией Калужской области. Из-за угрозы опасности в московском аэропорту Внуково и калужском Грабцево вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Напомним, в ночь на 9 апреля российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 158 украинских беспилотников над 11 регионами РФ, а также акваториями Азовского и Черного морей.