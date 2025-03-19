Пока прогнозы врачей крайне осторожны

19 марта 2025, 12:40, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян уже более двух месяцев находится в коме. За это время улучшений в его состояния врачи не фиксировали: оно остается крайне тяжелым. Одна из медсестер рассказала, что сейчас каждое сокращение сердца дается организму Кеосаяна с большим трудом. Об этом сообщает topnews.ru.

Жизнедеятельность организма телеведущего продолжают поддерживать с помощью аппаратов, однако сознание пациента все еще остается помутненным.

"Мозг словно застыл в ожидании, а каждое сокращение сердца дается с огромным трудом", – поделилась со СМИ одна из медсестер.

Врачи утверждают, что состояние Кеосаяна хоть и считается стабильным, но находится на грани. Пока их прогнозы остаются крайне осторожными.

Основной же проблемой на данный момент является истощение сердечной мышцы, которое ставит под вопрос возможные перспективы восстановления. Вариант трансплантации сердца медики не исключают. Наоборот, рассматривают его как один из возможных способов спасения.

Однако врач Татьяна Романенко подчеркнула в беседе с "Радио 1", что решение о пересадке органа принимают с учетом множества факторов: общего состояния пациента, его хронических заболеваний, а также вероятности успешного приживления донорского сердца.

"Врачи тщательно взвешивают все риски, анализируют плюсы и минусы, прежде чем принять окончательное решение", – рассказала специалист.

Также Романенко подчеркнула, что трансплантация сердца – серьезное вмешательство, которое накладывает на организм значительную нагрузку. Чтобы предотвратить отторжение нового органа, пациенту назначают препараты-иммуносупрессоры. Они подавляют иммунную систему, делая человека уязвимым перед инфекциями. Но кардиолог утверждает, что такая мера – крайняя. Организм должен быть готов выдержать операцию.

Еще одна сложность – наличие подходящего донора. Врач отметила, что тяжелобольные могут ожидать трансплантации долгие месяцы, а иногда и вовсе не доживают до момента появления нужного органа.

Напомним, российский телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому, о чем стало известно 9 января 2025 года. В больницу он попал еще в декабре 2024-го. Состояние телеведущего врачи оценили как крайне тяжелое, таким же оно остается и до сих пор.

Также ранее Кеосаян перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы стали причиной и нынешней госпитализации: именно они привели к клинической смерти режиссера и его последующей коме.