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SHOT: Валерия Меладзе в ближайшее время могут признать иноагентом

Одна из причин — видео, на котором он поддержал Украину, продолжив лозунг запрещённой в России организации

21 марта 2023, 20:01, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

В ближайшие дни певца Валерия Меладзе могут признать иностранным агентом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники в Министерстве юстиции России.

Соответствующее заявление на имя генпрокурора якобы подал Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. 

Напомним, проблемы у артиста начались после появления видео в соцсетях, на котором он поддержал лозунг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). После этого политики призвали лишить Меладзе гражданства РФ и всех почётных званий.

Комментарии 3

  • Сажать этих проходимцев безбожно с конфискацией и на 100 км. Их пустили в Русский Мир дали все равные права, но вместо того чтобы жить спокойно как все народы нехотят они хотят только царствовать. Чемодан вокзал Израиль. И так всех кто не хочет жить по законам Русского Мира.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Так это же давно еще было
    22 марта, Гость   Ответить
  • Побыстрее бы.
    22 марта, Гость   Ответить
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