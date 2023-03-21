SHOT: Валерия Меладзе в ближайшее время могут признать иноагентом

Одна из причин — видео, на котором он поддержал Украину, продолжив лозунг запрещённой в России организации

21 марта 2023, 20:01, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

В ближайшие дни певца Валерия Меладзе могут признать иностранным агентом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники в Министерстве юстиции России.

Соответствующее заявление на имя генпрокурора якобы подал Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Напомним, проблемы у артиста начались после появления видео в соцсетях, на котором он поддержал лозунг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). После этого политики призвали лишить Меладзе гражданства РФ и всех почётных званий.